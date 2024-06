Starfield 2024 DLC : Shattered Space, date de sortie, mises à jour et plus encore

Le RPG de science-fiction est sorti en septembre 2023 avec des réactions mitigées, permettant aux joueurs de rejoindre un groupe d’explorateurs de l’espace et de s’aventurer dans un monde ouvert de la Voie lactée à la recherche d’artefacts mystérieux.

Le contenu de lancement de Starfield comprenait plus de 1000 planètes à explorer, une histoire principale de 30 à 40 heures à compléter et la possibilité de personnaliser entièrement une colonie planétaire et un vaisseau.

Quand le DLC Shattered Space de Starfield sortira-t-il ?

Bethesda a officiellement annoncé le premier DLC de Starfield lors de l’un de ses streams live de pré-lancement, confirmant que Shattered Space est le nom de l’extension.

Le blog de Starfield “End of Year” a confirmé que le studio “travaille dur” sur le développement en ce moment et qu’il sera “disponible l’année prochaine”, révélant qu’il sortira à un moment donné en 2024 :

Enfin, l’équipe travaille d’arrache-pied au développement de “Shattered Space”, notre première extension majeure qui sortira l’année prochaine.

À la fin du mois de février de cette année, un nouveau DLC en attente est apparu dans la base de données Steam pour Starfield. C’est peut-être le signe que Bethesda a bien avancé dans la préparation de Shattered Space et qu’une révélation est peut-être imminente.

Pour en revenir à Fallout 4, Bethesda a annoncé ses projets de DLC dans un billet de blog en février 2016, après la sortie du jeu en mai 2016. Le premier DLC majeur, Automatron, est ensuite sorti en mars 2016, environ un mois plus tard.

Ainsi, si Shattered Space devait être révélé dans les semaines à venir, la première extension pourrait arriver à la fin du printemps ou plus vraisemblablement en été.

Comment acheter le DLC Shattered Space de Starfield ?

Les joueurs peuvent désormais précommander l’extension Shattered Space de Starfield en achetant l’édition Premium ou Constellation du jeu, toutes deux incluant le coût du DLC dans le prix.

L’édition Premium se vend sur le Xbox Store au prix de 99,99 $, mais ceux qui ont déjà acheté le jeu dans son édition standard peuvent passer à la version la plus chère et précommander le DLC pour 34,99 $.

En dehors de l’édition Premium de Starfield, Shattered Space devrait également être acheté séparément, comme cela a été le cas pour la plupart des DLC de Bethesda.

Bien que le prix exact n’ait pas encore été confirmé, l’édition Premium à 99,99 $ est 30 $ plus chère que l’édition standard à 69,99 $. Le DLC devrait donc coûter environ 30 $, à quelques dollars près.

Le DLC devrait être disponible sur la boutique numérique Xbox lorsqu’il sortira dans le courant de l’année.

Que comprendra Starfield : Shattered Space ?

En décrivant le DLC Shattered Space dans le billet de blog “End of Year”, Bethesda a promis “un nouveau contenu scénaristique, de nouveaux lieux, de nouveaux équipements et bien plus encore”.

Ainsi, les fans auront probablement droit à une multitude de nouvelles planètes à explorer, qui viendront s’ajouter aux plus de 1000 qui existaient déjà au lancement du jeu. Celles-ci devraient inclure de nouveaux types d’environnements sur lesquels atterrir, ce qui ajoutera de la variété au gameplay et jouera probablement un rôle dans les nouvelles missions de l’histoire.

Si l’on se réfère à Fallout 4, le dernier grand jeu en monde ouvert de Bethesda Game Studios, il fallait en moyenne entre 5 et 11 heures pour terminer le contenu principal de l’histoire pour chacun des principaux DLC.

Les jeux et les attentes des extensions DLC ayant évolué depuis, il ne serait pas surprenant que Shattered Space se situe dans la partie supérieure de cette fourchette, avec de nouveaux contenus annexes à apprécier également.

En ce qui concerne l’histoire, beaucoup ont avancé l’hypothèse d’une plongée dans les origines de la Maison Va’ruun, un groupe réputé pour son dévouement militaire et religieux au Grand Serpent, la faction étant désormais dispersée dans la galaxie à la suite de plusieurs guerres.

Connus pour leur zèle religieux et leur puissance militaire, les membres de la cabale vénèrent une divinité appelée le Grand Serpent. À la suite de plusieurs guerres, le groupe s’est fracturé et ses adeptes ont été déplacés dans les parties de la galaxie colonisée connues sous le nom de Systèmes colonisés.

En outre, il y aura sans aucun doute un nouvel assortiment d’armes, d’équipements et de cosmétiques à débloquer au cours de l’histoire principale et d’autres nouvelles missions.

Y aura-t-il d’autres DLC Starfield après Shattered Space ?

L’annonce de Shattered Space faisait référence à “la première extension majeure” de Starfield, ce qui semble confirmer que Bethesda a prévu de publier beaucoup plus de contenu que le DLC à venir.

Une fois de plus, en revenant sur Fallout 4, Bethesda a publié six nouveaux DLC mensuels entre mars et août 2016, dont quatre comprenaient des extensions majeures de l’histoire, tandis que les autres proposaient des mises à jour plus mineures.

Les fans pourraient peut-être voir un modèle similaire se transposer à Starfield, car Bethesda alterne entre les ajouts majeurs à l’histoire et les packs plus petits pour garder le jeu frais.

Dans le cas de Fallout 4 et de Skyrim, les principaux DLC ont été publiés à un ou deux mois d’intervalle.

Ainsi, une fois que la première extension sera disponible pour Starfield, il ne serait pas surprenant d’en voir au moins une ou deux autres cette année.