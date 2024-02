Starfield : une énorme modification qui change complètement le jeu

Un mod Starfield est publié, et il change complètement l’expérience en ajoutant une série de nouvelles fonctionnalités au RPG spatial de Bethesda.

Un joueur de Starfield a publié un mod qui modifie complètement le jeu en y ajoutant plus de 40 mods. Par défaut, Starfield dispose d’une quantité impressionnante de contenu avec des milliers de planètes à explorer, de personnages à rencontrer et de créatures à combattre. Mais le plaisir du RPG spatial de Bethesda va encore plus loin grâce à la possibilité d’ajouter des mods.

Avant même que le jeu ne soit complètement sorti, Starfield a vu un nombre impressionnant de mods téléchargés. Aujourd’hui, le jeu compte plus de 30 millions de mods disponibles, qui lui apportent toutes sortes de modifications. Certains ajoutent des armures de Mass Effect et de Star Wars, introduisent des personnages de séries télévisées dans Starfield et remplacent les magazines par des bandes dessinées Marvel Comics. D’autres mods se concentrent sur l’amélioration de la qualité de vie, en améliorant l’interface ou le système de création de vaisseaux. Starfield est un jeu hautement personnalisable et, pour offrir “l’expérience ultime”, un joueur a publié un énorme mod qui modifie complètement le jeu de rôle.

L’incroyable mod Starfild ajoute une grande variété de fonctionnalités

Un mod Starfield créé par l’utilisateur JaeD ajoute plus de 40 mods. Nommé Royal Galaxy – A Compatible Starfield Revamp – Series One, il est disponible sur Nexus Mods, et étend le RPG spatial de manière impressionnante en rendant les systèmes établis plus difficiles. Il modifie complètement l’économie du jeu, en offrant des récompenses plus élevées pour les missions et en proposant des vendeurs disposant de plus de crédits. Les Terrormorphes, l’une des créatures les plus effrayantes de Starfield, sont encore plus effrayants, et le nombre d’ennemis sur terre et dans l’espace a été augmenté. Royal Galaxy inclut des mods de rééquilibrage des armes, des changements météorologiques et des pouvoirs améliorés pour les Starborns.

La liste des changements apportés à Starfield par le mod Royal Galaxy est impressionnante et comprend même une révision complète des avantages, le système qui rend les joueurs de Starfield plus forts. Les explosifs, l’artisanat et les dialogues reçoivent leur part de changements, et l’exploration de Starfield bénéficie d’une nouvelle perspective grâce au mod. Les joueurs bénéficient d’un doublement de l’XP pour la plupart des explorations et des enquêtes, et de plus de crédits pour les missions de la Constellation. Les points d’intérêt ont plus de chances d’être occupés par des créatures extraterrestres, et les planètes Terre et Akila ont fait l’objet d’une mise à jour importante.

Si le mod créé par JaeD est impressionnant par le nombre de changements qu’il apporte à Starfield, il promet encore plus. Sur la page du mod, le joueur indique qu’il prévoit de mettre à jour régulièrement la Royal Galaxy Series One et de sortir une autre collection sous le nom de Series Two. Ainsi, toute personne souhaitant ajouter des mods à Starfield pour une expérience plus unique peut le faire grâce au mod créé par le joueur.