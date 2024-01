Suicide Squad : les moments les plus importants du jeu sont déjà sur les réseaux et provoquent l’agacement des fans

Suicide Squad : Kill the Justice League est un jeu controversé depuis le début. Maintenant que certains utilisateurs ont pu y jouer grâce à l’accès anticipé, les moments les plus importants de son histoire circulent déjà sur les réseaux. Cet article contient des spoilers, au cas où vous souhaiteriez les éviter.

Sur YouTube et X, plusieurs des moments clés de Suicide Squad : Kill the Justice League circulent. Il s’agit notamment de la mort de Batman, de la bataille contre Superman et de la fin du jeu. Tous ces moments ont suscité des réactions assez négatives de la part des fans qui les ont vus.

Suicide Squad: Kill the Justice League | Official Justice League Trailer - “No More Heroes”

Dans le cas de Batman, ils sont contrariés parce qu’ils estiment que la fin n’est pas appropriée pour le Hood, d’autant plus qu’il s’agit de la même que celle des jeux Arkham. Pour ce qui est de Superman, l’agacement vient du fait que son combat contre le boss consiste simplement à lui tirer dessus jusqu’à ce qu’il soit vaincu. Il n’y a rien de mémorable, aucune stratégie, aucun vestige des grands combats de boss auxquels Rocksteady nous a habitués.

La fin de Suicide Squad : Kill the Justice League est l’un des points les plus controversés. En effet, on apprend à la fin que Brainiac travaille avec 12 autres versions de lui-même pour conquérir le multivers. L’escadron part donc en mission pour trouver le reste des Brainiacs et les éliminer. C’est certainement la prémisse pour laquelle l’aspect du gameplay restera un service ouvert pendant un certain temps. Que pensez-vous de ces situations ?

Quelles sont les autres controverses soulevées par Suicide Squad : Kill the Justice League ?

Depuis qu’il a été annoncé que Suicide Squad : Kill the Justice League serait un jeu en tant que service, de nombreux fans avaient des doutes. Après tout, d’autres jeux ont montré que ce modèle ne fonctionne pas toujours, et ils ne pensent pas que cette équipe était la bonne pour créer un tel jeu pour eux.

De plus, certains utilisateurs ayant acheté l’édition Deluxe, qui offre un accès anticipé, n’ont pas pu jouer au jeu comme prévu. Cette situation est due à un bug qui fait que le mode histoire est terminé à 100 % au début du jeu. En conséquence, Rocksteady a fermé les serveurs, ce qui a rendu le titre injouable pendant plusieurs heures.

De plus, bien qu’il puisse être joué seul, Suicide Squad : Kill the Justice League nécessite une connexion internet permanente. Cela signifie que si quelqu’un ne dispose pas de ce service ou que les serveurs tombent en panne, il ne sera pas possible d’en profiter. Lui donnerez-vous tout de même une chance ?