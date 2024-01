Tous les familiers légendaires de Palworld et ou les trouver où

Les grands pères de l’univers de Palworld, les Pals légendaires, peuvent changer la donne pour n’importe quel joueur. Mais seulement si vous parvenez à les trouver et à les capturer. Cela ne sera pas une mince affaire, mais heureusement, nous sommes là pour vous aider.

Comment attraper les familiers légendaires dans Palworld ?

Les familiers légendaires peuvent être capturés à Palworld après avoir été rencontrés dans la nature. Ces êtres formidables apparaissent comme des Boss de Champ Alpha de Niveau 50, dotés d’une force inégalée par rapport à leurs homologues.

Dans chaque lieu, il existe trois spécimens de la même espèce de Pals légendaires, ce qui vous permet d’en vaincre ou d’en capturer jusqu’à trois à la fois. De plus, ces familiers légendaires reviennent au même endroit le lendemain après avoir été capturés. Vous pouvez donc affronter les familiers légendaires une fois par jour dans le jeu.

Tous les familiers légendaires de Palworld et où les trouver

Jetdragon

Jetragon, un familier dragon légendaire de taille moyenne, présente un corps bleu clair avec des segments noirs distincts sur la tête, les ailes et les cuisses. Des bandes orange ornent les deux nageoires supérieures de la tête et chaque bras, tandis que les cuisses sont ornées d’un point orange central. Les ailes sont ornées de quatre pointes orange et les sections d’énergie rose des ailes de Jetragon sont reliées à ces pointes.

Découvrez l’impressionnant Jetragon, la bête céleste légendaire, dans la région volcanique de la carte occidentale. Ce remarquable familier légendaire de l’élément dragon attend votre présence juste au nord du point de téléportation de la Plage de l’été éternel, précisément aux coordonnées -789, -321, le royaume enflammé dans lequel vous pouvez dévoiler le mystère de ce familier légendaire.

Frostallion

Ce Pote légendaire est basé sur un pégase et possède l’élément Glace. Frostallion a des segments de glace dentelés et tranchants qui dépassent de ses sabots et qui font office de pièce maîtresse sur sa tête. Il est principalement blanc, avec des touches de bleu clair et une fourrure grise qui part de sa tête et de sa queue. Ses yeux d’un rouge profond contrastent avec le reste de son corps.

Cherchez Frostallion, le destrier légendaire de glace, dans les étendues enneigées du nord-ouest de la carte. Ce familier légendaire de l’élément glace attend d’être découvert juste à l’est du point de téléportation de la Terre du zéro absolu, aux coordonnées -357, 508. Il vous suffit d’explorer le domaine hivernal pour découvrir la présence majestueuse de Frostallion.

Paladius

Paladius, un Pal légendaire de type centaure à l’armure azur, présente un corps visible dans des tons gris et bleus, orné de bandes blanches et d’une queue blonde vanille. Paladius se distingue de Necromus par son armure ornée de gravures et de bordures dorées complexes, notamment autour du torse et de toutes les autres parties de l’armure. Paladius porte dans sa main droite un bouclier orné de gravures et de liserés dorés, et dans sa main gauche une lance de joute typique, dont la base est cerclée d’or et dont le composant de la lance est en cristal d’un bleu captivant.

Lancez-vous dans la quête de Paladius, le chevalier sacré de la légende, dans les étendues désertiques du nord-est de la carte. Associé à Nécromus, ce familier légendaire d’élément neutre attend votre découverte au nord-ouest du point de téléportation des Dunes de sable profondes, précisément aux coordonnées 446, 681 – explorez les paysages arides et dévoilez la présence écrasante de Paladius.

Nécromus

Necromus, un Pal légendaire de type centaure à l’armure noire, possède un corps visible d’un noir profond et une queue d’un violet saisissant. Son armure caractéristique présente des gravures rouges, notamment autour du torse et sur le casque, orné d’un panache rouge en cascade. Le bas des jambes et les sabots sont ornés de sections violettes, complétées par les deux lances qu’il tient dans ses mains, elles-mêmes faites d’un cristal rouge envoûtant.

Necromus, le redoutable Chevalier noir de la légende, se trouve dans la région désertique du nord-est de la carte, accompagné de Paladius. Ce familier légendaire de l’élément sombre attend d’être découvert au nord-ouest du point de téléportation des Dunes de sable profondes, précisément aux coordonnées 446, 681.

Qu’est-ce qui rend les Pals légendaires si spéciaux ?

Les familiers légendaires se distinguent des autres familiers grâce à leur compétence passive de légende inhérente, une caractéristique unique qui leur confère une augmentation substantielle de leurs attributs. Cette compétence passive distinctive confère aux familiers légendaires une augmentation de 20 % de leur attaque, de 20 % de leur défense et de 15 % de leur vitesse de déplacement.

De plus, chaque familier légendaire possède une compétence passive caractéristique adaptée à son élément. Cette compétence amplifie les dégâts des compétences actives qui s’alignent sur l’élément du familier. La combinaison de la légende et des compétences caractéristiques fait des Pals légendaires de formidables ajouts à votre équipe de Pals dans le vaste monde de Palworld.