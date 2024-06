UFC 303 : Le combat Conor McGregor-Michael Chandler annulé

Le combat en tête d’affiche de l’UFC 303 entre Conor McGregor et Michael Chandler a été annulé, a annoncé le président de l’UFC, Dana White. McGregor s’est retiré en raison d’une blessure.

“Conor McGregor est forfait pour le combat 303 contre Michael Chandler, en raison d’une blessure”, a annoncé White jeudi sur ses réseaux sociaux.

L’UFC 303 se tiendra le 29 juin à la T-Mobile Arena de Las Vegas. White a déclaré que le nouvel événement principal mettra en vedette les mi-lourds Alex Pereira et Jiri Prochazka. L’UFC n’a pas indiqué si le combat McGregor-Chandler serait reprogrammé.

McGregor (22-6) a perdu contre Dustin Poirier lors de ses deux derniers combats, qui ont tous deux eu lieu en 2021. Chandler (23-8) a également perdu contre Poirier lors de son dernier combat, qui s’est déroulé en 2022.

Brian Ortega affrontera Diego Lopes dans un combat poids plume, qui sera l’événement principal de l’UFC 303.

Les poids légers Anthony Smith et Carlos Ulberg, les poids moyens Joe Pyfer et Marc-André Barriault et les poids coqs Mayra Bueno Silva et Macy Chiasson figurent parmi les autres combattants de la carte de l’événement du 29 juin.