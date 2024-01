Un joueur de Cyberpunk 2077 trouve un message caché dans le jeu

Un joueur observateur de Cyberpunk 2077 trouve un message caché à la vue de tous en explorant l’un des quartiers les plus délabrés de Night City.

Un joueur de Cyberpunk 2077 a découvert un message caché à propos d’un “gouvernement maléfique” qui s’inscrit dans les thèmes généraux du jeu en explorant Pacifica. Cette découverte nous rappelle une fois de plus que Cyberpunk 2077 respire le souci du détail.

Le RPG dystopique de CD Projekt Red n’a jamais manqué d’œufs de Pâques. Mais le développeur n’a jamais cessé d’ajouter du contenu caché au jeu tout au long de son cycle de support de trois ans. Par conséquent, Cyberpunk 2077 est aujourd’hui encore plein de secrets que beaucoup n’ont pas encore découverts, même s’ils ont déjà passé des centaines d’heures à jouer au jeu.

Le grand centre commercial impérial de Cyberpunk 2077 recèle un message en latin caché à la vue de tous

Le dernier exemple en date de ce type d’œuf de Pâques a été découvert par l’utilisateur Reddit CommercialLeg2439, qui a découvert que l’un des sites les plus reconnaissables du jeu contient un message caché à la vue de tous. C’est en explorant de nuit le quartier Pacifica de Cyberpunk 2077 que l’utilisateur s’en est rendu compte, et c’est alors que l’enseigne géante “Grand Imperial Mall”, installée au sommet du bâtiment éponyme, a attiré son attention grâce à ses lettres éclairées de manière sélective. Les lettres illuminées épelaient le terme “gra d imperi l mali”, que le joueur soupçonnait d’être du latin.

Bien que leur première tentative de traduction n’ait pas été couronnée de succès, l’intuition elle-même semble avoir été correcte. En effet, en retirant les lettres isolées de l’enseigne lumineuse, on obtient le terme “gra imperi mali”, que la plupart des applications de traduction en ligne interprètent comme signifiant en latin “grâce à l’empire du mal” ou “par la grâce de l’empire du mal”. Une autre traduction serait une instruction de “wray”, c’est-à-dire de dénoncer ou de trahir ledit empire. Étant donné que le Grand Imperial Mall a été construit avec la bénédiction de certaines des organisations les plus puissantes de l’univers de Cyberpunk 2077 et que le jeu lui-même consiste à se déchaîner contre la machine, les trois traductions s’inscrivent dans les thèmes généraux du jeu de rôle.

Étant donné que ce détail obscur n’est apparu en ligne que maintenant, plus de trois ans après la sortie de Cyberpunk 2077, il est plausible que le message caché n’ait pas fait partie du jeu dès le premier jour. C’est ce que pense CommercialLeg2439, qui a suggéré que CDPR aurait ajouté l’œuf de Pâques latin au moment de la mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, au cours de laquelle le développeur a retouché de nombreuses zones de Night City.

Quoi qu’il en soit, le fait que de nouvelles observations de ce type continuent de faire surface en ligne après toutes ces années témoigne des efforts incroyables qui ont été déployés pour concevoir les nombreux environnements du jeu. Alors que CDPR a récemment cessé de produire du nouveau contenu pour son RPG 2020, il y a de fortes chances que Cyberpunk 2077 cache encore quelques secrets à découvrir, comme la solution au mystère FF:06:B5 qui s’est même infiltrée dans The Witcher 3.