Un nouveau jeu d’action qui combine le meilleur de Diablo et de Vampire Survivors

Dans le sillage du Steam Next Fest et de toutes ses démonstrations passionnantes, un RPG que nous suivons de près est Death of a Wish, qui semble être un délicieux mélange des meilleurs éléments de Diablo et de Vampire Survivors.

Death of a Wish vous place dans un monde animé en 2D, mais ne vous laissez pas tromper par le style visuel unique de ce jeu RPG, car dans le Neo-Sanctum se cachent toute une série de monstres cauchemardesques et de personnes méprisables qui n’attendent que de vous faire la peau.

Incarnez Christian, un jeune homme qui cherche à défier la secte qui l’a élevé, et lancez-vous dans une mission violente et vicieuse pour renverser les quatre religions du Sanctum : Père, Sœur, Cardinal et Prêtre. Combinant mouvements magiques et stratégie intense, Death of a Wish exige beaucoup de ses joueurs, mais les récompenses sont diablement bonnes.

Ce jeu s’inscrit dans la lignée de Diablo et de Vampire Survivors en poussant ses utilisateurs à se confronter à un récit troublant, à des ennemis redoutables et à un ton lugubre qui place Death of a Wish à la limite du jeu d’horreur, ce qui est encore renforcé par la nature immersive du format à un seul joueur. Si vous aimez les jeux empreints de surréalisme et d’atmosphère sombre, vous venez de trouver votre prochaine obsession, nous en sommes sûrs.

Death of a Wish - Official Story Trailer

Death of a Wish est disponible dès maintenant sur Steam, et vous pouvez l’obtenir avec une réduction de 10 % dans le cadre d’une offre de lancement, le ramenant à 17,99 $ / 16,12 £ jusqu’au jeudi 21 mars.

