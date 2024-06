Venom 3 a enfin un titre officiel, et le film de Tom Hardy arrive plus tôt que prévu

Alors que Madame Web n’a pas réussi à captiver le public, nous n’en avons pas encore fini avec l’Univers Spider-Man de Sony dans le calendrier des sorties de 2024. Kraven le Chasseur est le prochain sur la liste, et après cela, Venom 3 clôturera la franchise pour l’année. Eh bien, ne l’appelez plus Venom 3, car le troisième volet mené par Tom Hardy a désormais un titre officiel. En bonus, le prochain film de super-héros sortira également sur grand écran plus tôt que prévu.

Sony Pictures a annoncé que le troisième film Venom a été intitulé Venom : La Dernière Danse. De plus, le film, distribué par Columbia Pictures, a été avancé du 8 novembre 2024 au 25 octobre 2024, et il sera projeté en formats larges premium et IMAX. Étant donné que les deux derniers films Venom sont également sortis en octobre, ce changement de date est approprié, surtout juste avant Halloween. Maintenant, La Dernière Danse sera en compétition le week-end de sortie avec Wolf Man et Terrifier 3.

Naturellement, choisir un titre comme Venom : La Dernière Danse amène à se demander si Sony Pictures cherche à conclure les aventures d’Eddie Brock et de son ami symbiote. Bien que ni l’un ni l’autre des films Venom précédents n’ait reçu beaucoup d’accueil positif de la critique (CinemaBlend a été parmi leurs détracteurs, comme vu dans notre critique de Venom et celle de Let There be Carnage), les deux ont été des succès financiers, Venom rapportant plus de 856 millions de dollars dans le monde et Let There be Carnage près de 507 millions de dollars dans le monde. Il n’est donc pas surprenant que Sony ait donné le feu vert à un troisième opus, mais peut-être que le studio a décidé qu’il était temps de mettre fin à cette série de films.

D’un autre côté, La Dernière Danse pourrait ne pas faire référence à ce dernier film Venom, mais plutôt à la fin de l’association entre Eddie Brock et le symbiote Venom. Après tout, le symbiote a habité un certain nombre d’autres hôtes dans les comics au fil des ans, y compris Mac Gargan et Flash Thompson. Peut-être que les événements du troisième volet verront le symbiote changer de corps, et le personnage de Tom Hardy devra s’habituer à vivre de nouveau seul… en supposant qu’il en sorte vivant.

Le problème est que, puisqu’aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé pour Venom : La Dernière Danse, nous n’avons aucune idée de la direction que l’histoire prendra pour ses personnages principaux. Ce que nous savons, c’est que Juno Temple de Ted Lasso a été la première nouvelle actrice à être castée pour le film, et Chiwetel Ejiofor de Doctor Strange l’a rejointe peu de temps après. Ni leurs personnages, ni celui joué par Clark Backo, n’ont encore été identifiés, mais les fans spéculent que Toxin sera le méchant. Si c’est vrai, alors il est logique que Stephen Graham’s Patrick Mulligan soit de retour puisqu’il est l’hôte principal de Toxin dans les comics, et à la fin de Let There be Carnage, ses yeux brillaient d’un bleu éclatant.

En coulisses, Kelly Marcel, qui a écrit les deux premiers films Venom, a à la fois repris ses fonctions de scénariste et fait ses débuts de réalisatrice avec Venom : La Dernière Danse. Encore une fois, le film sort maintenant en salles le 25 octobre, alors continuez à visiter CinemaBlend pour plus de mises à jour à son sujet. Venom peut être visionné avec un abonnement Disney+, et Let There be Carnage est accessible si vous avez l’option FXNOW ajoutée à votre abonnement Hulu.