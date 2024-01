World of Warcraft corrige une coquille dans le patch 10.2.5

World of Warcraft corrige une faute de frappe dans la quête Récupération de Gilnéas du patch 10.2.5, Semences de renouveau, qui avait des implications troublantes.

World of Warcraft a officiellement corrigé à chaud une coquille dans la quête Reclaiming Gilneas, qui faisait référence à Calia Menethil en tant que reine. Cette erreur avait semé la confusion chez de nombreux fans de World of Warcraft, qui s’étaient indignés de l’apparition du personnage controversé de Forsaken dans l’histoire secondaire.

Récemment, World of Warcraft a publié le patch 10.2.5, Seeds of Renewal, qui introduit plusieurs épilogues dans Dragonflight, alors que la transition vers The War Within est amorcée. L’un de ces scénarios s’intitule Reclaiming Gilneas et implique les Worgens qui reprennent leur maison après l’avoir abandonnée lors du Cataclysme. Les joueurs de la Horde sont impliqués dans cette quête par l’intermédiaire d’un groupe de Réprouvés dirigé par Calia Menethil et Lilian Voss.

Cependant, vers la fin de l’histoire de World of Warcraft, l’une des quêtes de la Horde comportait une erreur de frappe qui a déplu à de nombreux joueurs du groupe des Réprouvés. Les objectifs de la quête désignaient par erreur Calia comme “Reine Calia”, un titre qu’elle ne porte pas et que ni elle ni les fans de Forsaken ne veulent qu’elle utilise. Portergauge, fan de WoW et joueur de Forsaken, qui a été l’un des premiers à découvrir cette coquille, a été heureux de constater que World of Warcraft a depuis supprimé le titre du texte de la quête dans un récent correctif.

Looks like this has been hotfixed, thankfully. Was always likely to be a typo, but still, what a slip lol https://t.co/EdL68QTlEh pic.twitter.com/eohiSQZBhK — Portergauge 🏳️‍🌈 (@Portergauge) January 28, 2024

Qui est Calia Menethil dans World of Warcraft ?

Calia Menethil est la sœur aînée d’Arthas Menethil, mieux connu sous le nom de l’infâme roi-liche. Elle était derrière son frère dans la course au trône de Lordaeron, et bien qu’elle ait été promise au mariage avec Aile de mort pendant Warcraft 2, alors qu’il se faisait passer pour un noble d’Alteraci et prétendant à la royauté nommé Daval Prestor, elle n’est jamais devenue reine. Elle a survécu à la destruction de Lordaeron, mais a été tuée par Sylvanas avant Battle for Azeroth, avant d’être élevée en tant que mort-vivant infusé de lumière. Elle a finalement rejoint les Réprouvés en tant que membre du Conseil de la désolation dans le patch 9.2.5 des Terres de l’ombre.

Si les fans ont apprécié Calia lorsqu’elle est réapparue dans Legion, ils ont été moins enchantés par elle depuis qu’elle est devenue une morte-vivante et qu’elle a rejoint les Forsaken. Nombreux sont ceux qui pensent que World of Warcraft a voulu faire d’elle une ” bonne Sylvanas ” et qu’il a essayé d’en faire la nouvelle reine des Forsaken – une théorie renforcée par son titre de Dame pâle, qui est un parallèle avec Sylvanas, la Dame des ténèbres de World of Warcraft. La faute de frappe de la reine n’a fait qu’attiser la colère des joueurs qui n’aiment pas Calia en tant que personnage.

Heureusement, il semble qu’il s’agisse d’une simple erreur, d’autant plus que Calia elle-même ne semble pas vouloir être reine. Malgré cela, le personnage controversé de World of Warcraft a encore un long chemin à parcourir avant d’être accepté par les Forsaken et leurs fans.