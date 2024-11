Agirc-Arrco introduit deux aides prometteuses pour soulager les retraités français

Des mesures inédites pour soutenir les seniors #

Ces initiatives visent à combattre l’isolement social et à augmenter le bien-être des seniors.

Ces programmes, spécialement conçus pour les bénéficiaires d’une pension complémentaire Agirc-Arrco, nécessitent certaines conditions pour en bénéficier. Ils reflètent l’engagement continu de l’organisation à soutenir les personnes âgées.

Le service « Sortir Plus » : une bouffée d’air frais contre l’isolement #

Le service « Sortir Plus » est une réponse concrète à l’isolement des seniors, un problème social de plus en plus préoccupant. Ce programme offre un accompagnement personnalisé pour les déplacements essentiels, favorisant ainsi l’autonomie des personnes âgées.

Pour plus de détails ou pour organiser une sortie, les retraités peuvent appeler le 0 971 090 971 ou visiter le site dédié Services75ans.agirc-arrco.fr.

L’assistance temporaire à domicile : un soutien crucial en période de besoin #

L’aide momentanée à domicile est un autre service notable offert par l’Agirc-Arrco. Ce dispositif fournit un soutien temporaire pour les tâches quotidiennes, aidant ceux qui traversent une période difficile due à une maladie, une convalescence ou l’absence d’un aidant habituel.

Cette assistance, qui comprend jusqu’à 10 heures d’aide réparties sur six semaines, est entièrement financée par l’Agirc-Arrco, rendant le service gratuit pour les bénéficiaires éligibles.

Comment ces aides transforment le quotidien des retraités #

Ces nouvelles initiatives de l’Agirc-Arrco sont conçues pour répondre directement aux défis rencontrés par les seniors en France. En fournissant des solutions pratiques à des problèmes courants comme l’isolement et la gestion des activités quotidiennes, elles améliorent significativement la qualité de vie des retraités.

Il est essentiel que les seniors et leurs familles soient bien informés de l’existence et des modalités de ces aides. Un manque de connaissance peut souvent empêcher les personnes éligibles de bénéficier de ces services précieux.

En intégrant ces dispositifs à son offre, l’Agirc-Arrco renforce son rôle de pilier dans le soutien aux retraités en France, démontrant une fois de plus son engagement à créer une société plus inclusive et attentive aux besoins de ses aînés.

