Forces indonésiennes repoussent un navire de la garde côtière chinoise des eaux contestées de Natuna

En 2014, Jakarta exprima son mécontentement quand Pékin intégra l’archipel des Natuna dans sa controversée ligne des « neuf traits ». Cette ligne justifie les revendications territoriales de la Chine dans la mer de Chine méridionale, englobant de fait des zones revendiquées par d’autres nations.

Les années suivantes ont vu une augmentation des incursions de navires de pêche chinois, souvent accompagnés par la garde côtière chinoise, malgré les protestations indonésiennes. Ces événements ont exacerbé les tensions, menant à des confrontations directes entre les deux forces nationales.

Le 17 octobre, un événement a particulièrement capté l’attention internationale. Un patrouilleur de la garde côtière chinoise, identifié comme le CCG5302, a harcelé le MV Geo Coral, un navire de recherche sismique sous pavillon norvégien. Ce navire, affrété par la compagnie d’État indonésienne PT Pertamina, effectuait des explorations pétrolières dans l’archipel.

Après cet incident, le CCG 5302 a été remplacé par le CCG 5402, qui a poursuivi les patrouilles intrusives, affirmant les revendications de la Chine sur la zone économique exclusive de l’Indonésie, ainsi que celles de la Malaisie et du Vietnam.

L’Indonésie, ne restant pas passive, a réagi promptement. Le patrouilleur KN Tanjung Datu 301 et la corvette KRI Sutedi Senoputra ont été dépêchés, appuyés par un avion de patrouille maritime. Cette démonstration de force a eu l’effet désiré, puisque le navire chinois a finalement quitté la zone contestée.

Un porte-parole de la Bakamla, l’agence de sécurité maritime indonésienne, a souligné la réussite de l’opération. Il a affirmé que cette action reflétait l’engagement de l’Indonésie à maintenir l’ordre et la sécurité dans ses eaux stratégiques.

Cet incident n’est pas isolé et souligne les défis de la souveraineté maritime dans une région traversée par d’importantes voies de navigation internationale. Les revendications territoriales de la Chine, basées sur des « droits historiques », continuent de provoquer des frictions avec les nations voisines.

Les implications pour la sécurité régionale et la liberté de navigation sont considérables, poussant les nations impliquées et la communauté internationale à rechercher des solutions diplomatiques pour éviter une escalade des tensions.

« 19 Oct: 🇨🇳China Coast Guard 5402 arrived in the North Natuna Sea, relieving CCG 5302. From there it will continue the CCG’s continuous intrusive patrols & assert #China’s claims to the exclusive economic zones of 🇮🇩#Indonesia, 🇲🇾#Malaysia & 🇻🇳#Vietnam. » – Ray Powell (@GordianKnotRay)