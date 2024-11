Les SCPI en difficulté : est-il temps de repenser votre investissement dans la pierre papier ?

Depuis environ un an et demi, le secteur des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) subit une baisse notable.

La baisse inattendue des SCPI #

Cette chute, qui a touché près d’un tiers des SCPI, soulève des questions quant à la viabilité à long terme de ce type de placements.

L’économiste Nicolas Tarnaud explique que cette dévaluation est due à une réévaluation réglementaire des actifs tous les six mois. La baisse des loyers et le déséquilibre entre l’offre et la demande ont contribué à cette situation, entraînant un effet domino préoccupant sur le marché.

Les répercussions sur les investisseurs #

La chute des valeurs de part a un impact direct sur les épargnants, qui voient la rentabilité de leurs investissements diminuer. Cette situation est d’autant plus surprenante que les SCPI étaient considérées comme des investissements stables et sûrs. « Jusqu’à présent, on entendait que les SCPI étaient un placement de bon père de famille », note Tarnaud.

Ce bouleversement amène les investisseurs à s’interroger sur la poursuite de leur engagement dans les SCPI ou sur la nécessité de revendre leurs parts, bien que la décision doive être adaptée à chaque situation particulière.

Comment réagir face à cette situation ? #

« Beaucoup de gens ont acheté récemment, au plus haut, parfois même à crédit. Il vaut mieux ne pas prendre de décision immédiate. »

Face à une baisse significative, la réaction des investisseurs peut varier. Tarnaud conseille de ne pas agir précipitamment et de considérer le long terme, en évaluant la qualité des actifs et le travail des gestionnaires d’actifs.

Il est également crucial de réexaminer les portefeuilles et de demander des informations détaillées sur les SCPI, conformément aux obligations légales, pour prendre des décisions éclairées.

Le futur des SCPI et les opportunités émergentes #

Malgré les défis actuels, le marché des SCPI n’est pas voué à disparaître. Tarnaud souligne que les SCPI doivent s’adapter et innover pour rester compétitives. De nouveaux produits sont en cours de développement, visant à diversifier les activités et les zones géographiques couvertes.

Les gestionnaires de SCPI semblent privilégier des investissements dans des zones à forte demande, comme les métropoles européennes ou les secteurs du tourisme et de la logistique, qui promettent un taux d’occupation élevé malgré des rendements potentiellement plus modérés.

Valorisation des actifs tous les six mois.

Impact de la baisse des loyers sur les valorisations.

Importance de la sélection des SCPI en fonction de la qualité des actifs.

En conclusion, bien que le marché des SCPI présente actuellement des défis, il offre également des opportunités pour les investisseurs informés et prudents. L’adaptation et l’innovation seront clés pour surmonter les obstacles actuels et pour tirer profit des évolutions futures du marché immobilier.