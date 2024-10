Monopoly, Furby et Hot Wheels : ces jouets des années 90 qui valent désormais une fortune

Les brocantes et les vide-greniers peuvent parfois se transformer en véritables chasses au trésor pour les amateurs de jouets vintage.

Le retour en grâce des jouets vintage #

Des poupées aux petites voitures, ces objets qui peuplaient autrefois les chambres d’enfants sont aujourd’hui des pièces de collection convoitées.

En fouillant parmi les vieux jouets, il est possible de tomber sur des trésors insoupçonnés qui, souvent, dorment dans les cartons sans que leurs propriétaires n’en mesurent la valeur réelle.

Les figurines My Little Pony, une valeur sûre #

Qui aurait cru que les poneys multicolores de My Little Pony deviendraient des objets de collection ? Ces jouets en plastique, emblématiques des années 80 et 90, sont aujourd’hui recherchés par les collectionneurs, notamment les éditions limitées.

La My Little Pony Rapunzel, par exemple, peut se vendre à plus de 250 dollars si elle est en bon état.

Les distributeurs PEZ, de simples bonbonnières à objets de luxe #

Les distributeurs PEZ, créés en 1927, continuent de fasciner. L’attrait pour ces distributeurs réside dans leur capacité à incarner divers personnages populaires, devenant ainsi des pièces uniques pour les amateurs.

Les versions les plus rares, comme celle de l’astronaute de 1982, peuvent atteindre des sommes impressionnantes, témoignant de l’importance de ces objets dans la culture populaire et le marché du collectionneur.

Hot Wheels, pas seulement des jouets pour enfants #

Les voitures Hot Wheels, introduites à la fin des années 60, ont toujours été populaires parmi les enfants. Toutefois, certaines de ces miniatures sont devenues de véritables bijoux pour les collectionneurs, notamment celles des premières éditions encore dans leur emballage d’origine.

Les modèles comme la Camaro de 1974 ou la Ferrari rouge de 1970 sont des exemples de voitures qui peuvent valoir une fortune aujourd’hui.

Monopoly et Furby : des jeux de société aux peluches interactives #

Le Monopoly, ce jeu de société créé dans les années 30, continue de captiver. Les éditions anciennes, comme celle de 1933 ou l’édition anniversaire de 1985, sont particulièrement prisées des collectionneurs.

Quant aux Furbys, ces peluches interactives lancées dans les années 90, elles représentent une niche spécifique. Les modèles rares et encore emballés peuvent atteindre des sommes élevées, avec des records de vente impressionnants.

My Little Pony Rapunzel : plus de 250 dollars

Distributeur PEZ astronaute, 1982 : 26 000 euros

Hot Wheels Camaro 1974 : valeur élevée si en emballage original

Furby vert menthe, 1998 : vendu pour 5000 dollars

En somme, ces jouets des années 90 ne sont pas seulement des fragments de nostalgie, mais aussi des investissements potentiels qui peuvent rapporter gros. Que ce soit par passion ou dans l’espoir de trouver la perle rare, la chasse aux jouets vintage est ouverte et promet de belles surprises.