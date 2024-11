Ce novembre, votre pension de retraite arrive plus tard : les nouvelles dates à noter pour ne pas être pris au dépourvu

Impact du calendrier sur les paiements de novembre #

Ce changement concerne le calendrier de versement des pensions, habituellement réglé avec une précision millimétrée.

Cette année, le calendrier des jours fériés a posé un défi particulier, affectant directement les dates de paiement des pensions de retraite, touchant environ 13 millions de personnes.

Comprendre le fonctionnement habituel des versements #

Normalement, les retraités reçoivent leur pension de base, versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le 9 de chaque mois. Les pensions complémentaires de l’Agirc-Arrco et de la Carsat Alsace-Moselle sont également planifiées, respectivement autour du premier jour du mois.

Cette organisation permet aux retraités de planifier leurs finances avec une certaine assurance, sachant quand l’argent sera disponible sur leur compte bancaire.

Les raisons du changement exceptionnel de cette année #

La particularité du mois de novembre 2024 réside dans la coïncidence du jour de la Toussaint, un jour férié, qui tombe un vendredi. Ce placement juste avant le week-end entraîne un décalage inévitable des opérations bancaires.

Aucun organisme de retraite ne fonctionne ce jour-là, laissant les systèmes bancaires seuls actifs sans possibilité de traitement des paiements de pensions.

Quelles sont les nouvelles dates à retenir ? #

Face à cette interruption, l’Agirc-Arrco et la Carsat Alsace-Moselle ont décidé de reporter les versements au lundi 4 novembre. Les retraités verront donc les montants crédités sur leurs comptes ce jour-là ou au plus tard le mardi suivant, en fonction des délais habituels de traitement bancaire.

Cette modification ne concerne que le mois de novembre et est annoncée comme une mesure exceptionnelle pour cette année.

Cette modification du calendrier peut être source d’inquiétude, mais les retraités sont assurés de recevoir leurs pensions, malgré ce léger report. Voici les principales dates à noter pour ce mois perturbé :

Pension de base (CNAV) : Versement prévu le 9 novembre

Pensions complémentaires (Agirc-Arrco, Carsat Alsace-Moselle) : Versements débutant le 4 novembre

Il est essentiel pour les bénéficiaires de prendre note de ces changements et de planifier en conséquence leurs paiements et leurs besoins financiers pour éviter tout désagrément. La communication de ces changements par les caisses de retraite vise à minimiser l’impact sur la vie quotidienne des retraités et à maintenir la transparence nécessaire à une bonne gestion de leurs attentes et de leur bien-être financier.