Changement d’heure : comprendre pourquoi nous ajustons nos horloges et l’avenir de cette pratique

Origines et évolutions du changement d’heure #

Cette pratique a été adoptée pour la première fois par la France en 1917 mais fut interrompue pendant l’occupation allemande en Seconde Guerre mondiale, avant d’être relancée en 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing.

Initialement justifié par des économies d’énergie, l’impact réel du changement d’heure est aujourd’hui considéré comme minime, poussant l’Union européenne à voter en 2019 pour sa suppression. Toutefois, la mise en œuvre de cette décision a été retardée, notamment en raison de la pandémie de covid-19.

Le point sur la suppression du changement d’heure #

En 2019, l’Union européenne a pris la décision de mettre fin au changement d’heure, prévoyant une application en 2021. Cependant, des événements imprévus tels que la pandémie de covid-19 ont mis en pause ce projet. Le site Vie publique rapporte que :

« Ce texte sur la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche »

Cette décision avait été largement soutenue par les citoyens européens, avec 84% des votes en faveur de l’abandon du changement d’heure et le maintien permanent de l’heure d’été.

Impacts sociétaux et économiques #

Le changement d’heure a des répercussions variées, notamment en perturbant l’horloge biologique, ce qui peut affecter le sommeil et la santé. De plus, les économies d’énergie autrefois mises en avant sont aujourd’hui jugées négligeables par de nombreux experts.

Face à ces constats, de nombreux pays membres de l’Union européenne ont exprimé leur volonté de reconsidérer cette mesure. Cependant, la coordination entre les pays reste un défi majeur pour l’abolition effective du changement d’heure.

Comment les citoyens se préparent-ils ? #

Malgré l’incertitude législative, les habitants des pays concernés doivent continuer à ajuster leurs horloges deux fois par an. La prochaine modification est prévue pour le 27 octobre, où à 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures.

Les montres, les horloges et même les systèmes électroniques doivent donc être reprogrammés, perpétuant une tradition dont l’avenir reste incertain.

En résumé, alors que le changement d’heure semble être une pratique dépassée, la complexité des politiques européennes et les événements mondiaux comme la pandémie de covid-19 ont retardé sa suppression définitive. Les citoyens européens, bien qu’ils aient majoritairement exprimé leur désir de ne plus changer d’heure, doivent patienter et continuer à régler leurs montres en attendant une résolution claire et définitive.