Les turbines éoliennes atteignent de nouveaux sommets : une tour plus haute que l’Empire State Building

Une nouvelle ère pour l’énergie renouvelable #

Cette structure monumentale dépasse en hauteur des icônes architecturales telles que la Tour Eiffel ou le Chrysler Building.

Fabriquée par Dongfang Electric Corporation (DEC) dans leur usine de Fuzhou, province du Fujian, cette turbine éolienne mesure impressionnants 340 mètres de haut et possède une capacité de 26 MW.

Conception et capacités impressionnantes #

Au cœur de cette prouesse technologique se trouve le nacelle hub, placé à 185 mètres du sol, et des pales d’un diamètre de 310 mètres. L’aire balayée par les pales est de 75,477 mètres carrés, soit l’équivalent de la superficie combinée de douze Boeing 747.

« C’est comme si vous aviez besoin d’un terrain de la taille de 14 terrains de football de la NFL pour les étendre complètement, » a déclaré un porte-parole de DEC.

Résistance et durabilité #

Malgré sa taille gigantesque, DEC assure que ses turbines offshore sont conçues pour résister aux conditions les plus extrêmes. Elles bénéficient d’un design anti-typhon double, leur permettant de survivre à des super typhons de catégorie 17, avec des vents pouvant atteindre 220 km/h.

À lire La voiture électrique la plus rapide du monde est hors de portée : pourquoi vous ne pouvez pas l’acheter

Ces super typhons, décrits par l’UNICEF comme ayant un « pouvoir destructeur extrême », peuvent causer des dégâts significatifs et de graves inondations. La robustesse de ces turbines est donc non seulement impressionnante, mais aussi essentielle pour leur fonctionnement continu.

Impact énergétique et futur #

Cette turbine révolutionnaire est capable de générer environ 100 GWh d’électricité par an, ce qui suffirait à alimenter approximativement 55 000 foyers chinois. Cela représente une avancée significative par rapport aux anciens modèles, comme la turbine de 20 MW de Mingyang, précédemment la plus grande en termes de taille et de capacité.

La Chine, déjà leader mondial de l’énergie éolienne avec une capacité installée de 470 GW, continue de repousser les limites de ce que la technologie peut accomplir. Et il semble que ce ne soit que le début, les ingénieurs explorant des moyens de créer des turbines encore plus grandes et plus efficaces.

340 mètres : hauteur de la nouvelle turbine éolienne

26 MW : capacité de la turbine

75,477 m² : superficie balayée par les pales

100 GWh : production annuelle d’énergie

Le paysage énergétique mondial est en constante évolution, et avec ces avancées monumentales dans la technologie des turbines éoliennes, la Chine établit de nouveaux standards en matière d’énergie renouvelable. Ces géants de l’énergie ne sont pas seulement des exploits d’ingénierie; ils sont des beacons d’espoir pour un avenir durable.

À lire Voici la passion aéronautique des créateurs de Google et leur collection d’avions exceptionnelle