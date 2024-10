Lidl vous alerte sur un produit surgelé spécifique : risques potentiels pour la santé

Un rappel urgent chez Lidl pour un produit italien surgelé #

Cependant, l’enseigne a récemment dû faire face à une situation moins enviable. Un produit particulier du rayon surgelé pose un risque potentiel pour la santé, poussant l’enseigne à initier une procédure de rappel.

L’alerte concerne des croquettes italiennes à la tomate et à la mozzarella, commercialisées sous la marque Italiamo. Ces produits, vendus dans des emballages de 280 g, pourraient contenir des débris métalliques, un danger sérieux qui pourrait entraîner des blessures internes en cas d’ingestion.

Les détails du rappel qui concerne plusieurs départements #

La procédure de rappel est spécifique : elle vise les produits portant le code-barres 20959180 et le numéro de lot 180624212. La date de durabilité minimale est fixée au 11 octobre 2025 ou au-delà. Ces articles ont été disponibles à l’achat du 27 août au 18 octobre 2024.

À lire L’outil LIDL qui rénove vos couteaux pour une coupe impeccable à moins de 5 euros

Il est important de noter que le rappel ne touche pas tous les magasins Lidl, mais il concerne plusieurs départements français, incluant le Var, le Rhône, l’Allier, les Bouches-du-Rhône et le Pas-de-Calais. Les consommateurs sont invités à vérifier leurs achats et à consulter la liste complète des points de vente affectés.

Que faire si vous possédez les produits concernés ? #

Si vous découvrez que vous avez acheté ce produit, il est crucial de ne pas le consommer. Lidl conseille de vérifier le contenu de votre congélateur et de retourner les produits concernés à votre magasin le plus proche pour un remboursement complet. La sécurité des consommateurs est la priorité, et l’enseigne prend toutes les mesures nécessaires pour garantir cette sécurité.

La présence de corps étrangers dans les aliments est une question de sécurité alimentaire majeure et doit être traitée avec le plus grand sérieux.

Comment Lidl gère-t-elle la situation ? #

Lidl a mis en place une ligne directe pour ses clients : le 0 800 900 343. Les consommateurs peuvent y obtenir des informations supplémentaires et signaler tout problème. L’enseigne s’efforce de maintenir la confiance de ses clients en assurant transparence et réactivité face à ce genre d’incidents.

En outre, Lidl continue de collaborer étroitement avec les fournisseurs et les autorités de sécurité alimentaire pour s’assurer que tous les produits vendus répondent aux normes les plus strictes et pour prévenir de futurs incidents.

Vérifiez le numéro de lot et le code-barres de vos produits surgelés.

Ne consommez pas les produits rappelés.

Ramenez les produits concernés en magasin pour un remboursement.

Contactez le service client de Lidl pour toute question ou préoccupation.

Cet incident rappelle l’importance de la vigilance tant pour les consommateurs que pour les distributeurs. En prenant des mesures rapides et en communiquant ouvertement, Lidl espère minimiser l’impact de ce rappel et protéger ses clients de tout risque potentiel pour leur santé.

À lire Incident chez Carrefour : Un rappel de légumes en bocaux pourrait toucher votre cuisine