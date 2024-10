Exploit historique : SpaceX écrase la concurrence en récupérant Super Heavy

Les enjeux de la récupération de Super Heavy #

Commençons par comprendre ce qu’est Super Heavy pour comprendre pourquoi cette récupération est un pas de géant dans le monde de l’astronautique. Ce propulseur immense, qui mesure près de 70 mètres de haut, est la partie du système Starship qui propulse le vaisseau dans l’espace.

Depuis toujours, après chaque lancement de fusée, le lanceur était perdu. Il tombait dans l’océan ou se détruisait en pénétrant à nouveau dans l’atmosphère. La perte du lanceur rendait chaque mission spatiale très coûteuse. Les vols étaient donc très peu fréquents.

Un lanceur coûte plusieurs dizaines de millions de dollars. C’est pour cela que récupérer ce lanceur est essentiel si l’on veut augmenter la fréquence des vols spatiaux. Cela permet de le réutiliser pour de futures missions.

La nouvelle de la récupération du lanceur est un pas de plus vers la démocratisation des vols spatiaux.

Déroulement de la récupération #

Comme dans tout décollage classique, le Super Heavy a commencé par allumer ses moteurs et à s’élever à plus de 71 km d’altitude pour propulser le vaisseau Starship à plus de 5 100 km/h.

Au bout de 2 minutes 43 de vol, le vaisseau s’est détaché du lanceur. C’est là que le spectacle de la récupération du lanceur a commencé.

Le Super Heavy a allumé ses 13 moteurs centraux afin de freiner pour revenir vers la base de Boca Chica d’où il avait décollé.

Les étapes de son atterrissage ont été les suivantes :

Expulsion de l’anneau de connexion avec le Starship pour alléger le lanceur.

Descente en chute libre guidée par les grilles aérodynamiques.

Allumage des 13 moteurs centraux orientables à 1 000 m d’altitude pour entamer le freinage atmosphérique.

Freinage complet grâce aux trois moteurs centraux et guidage jusqu’aux bras métalliques.

7 minutes après avoir décollé, le lanceur Super Heavy s’est reposé sans dommage sur la base d’où il était parti.

C’est un exploit !

L’impact de cette réussite dans l’industrie aéronautique #

SpaceX pouvait déjà se vanter d’avoir 9 ans d’avance sur la concurrence. En effet, l’exploit de la récupération de la première étape de lancement du Falcon 9 en 2015 avait déjà marqué l’histoire. Aucun autre concurrent n’a pu le reproduire depuis.

Mais le succès de la récupération du Super Heavy qui a eu lieu le 14 octobre 2024 dépasse de loin toutes les prouesses techniques réalisées par SpaceX jusqu’à présent. C’est une grande avancée dans les recherches très ambitieuses de SpaceX.

Grâce à la récupération du lanceur, plusieurs objectifs deviennent à la portée de l’entreprise :

l’expansion du réseau Starlink pour offrir une couverture Internet mondiale à haut débit,

le transport de lourdes charges vers l’espace,

la colonisation de Mars.

Les limites repoussées par SpaceX en 2024 ne sont qu’un simple aperçu de ce qui est possible dans le domaine aéronautique. L’entreprise spatiale d’Elon Musk vient de démontrer qu’elle a bien plus qu’une longueur d’avance sur les autres. Elle n’a aucune concurrence sur le marché spatial !

Quel sera son prochain défi ?

