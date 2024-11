Retraités et PER : vont-ils perdre les bénéfices fiscaux après leur décès ?

Impact des récentes discussions législatives sur le PER #

Des propositions parlementaires auraient pu modifier significativement la fiscalité de ces produits à la succession. Heureusement pour les souscripteurs, les amendements visant à taxer les avantages fiscaux du PER après le décès ont été écartés.

Cette décision maintient le statu quo où les capitaux versés dans un PER restent non taxés si le souscripteur décède avant la liquidation du plan. Cette caractéristique fait du PER un outil attrayant pour la planification de la retraite et de la succession.

Les propositions de changement et leur retrait #

Le débat sur le PER a été intense, avec plusieurs amendements proposés pour réviser son traitement fiscal au décès du souscripteur. L’un des changements suggérés aurait imposé les sommes épargnées, au décès, en les intégrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des héritiers.

À lire Quel montant de retraite pouvez-vous espérer avec un revenu mensuel de 1500 € ?

Toutefois, ces propositions ont été retirées lors de la discussion en séance plénière. Ce retrait a été influencé par des arguments soulignant l’importance de maintenir des incitations à l’épargne pour la retraite, surtout dans un contexte démographique de vieillissement de la population.

Le futur du PER : entre adaptation et conservation #

Le gouvernement a néanmoins exprimé son intention de réformer le PER, notamment pour l’aligner davantage sur ses objectifs premiers. Il est envisagé de rendre obligatoire la liquidation du PER au moment de la retraite, une pratique déjà en place dans d’autres pays européens comme l’Allemagne.

Cette mesure vise à s’assurer que les fonds accumulés servent réellement à fournir un revenu durant la retraite et non à différer indéfiniment la taxation des sommes épargnées.

Réactions et perspectives #

La réaction des souscripteurs aux annonces a été globalement positive, l’incertitude étant levée pour le moment. Les épargnants peuvent continuer à bénéficier des avantages fiscaux actuels du PER, ce qui restera valable jusqu’à l’adoption de toute nouvelle législation.

À lire Comprendre les nuances fiscales de l’héritage : pourquoi certains paient-ils 0% et d’autres jusqu’à 60% ?

La future loi, inspirée par les conclusions du rapporteur du Budget, pourrait toutefois imposer des limites d’âge pour la souscription et la liquidation des PER, ce qui nécessitera une adaptation de la part des futurs retraités.

Conservation des avantages fiscaux actuels pour les souscripteurs existants.

Potentielles réformes législatives impactant les nouvelles souscriptions.

Alignement possible des pratiques françaises sur des modèles étrangers pour la liquidation des PER.

Le PER reste un pilier central de la préparation à la retraite en France, et les évolutions législatives seront cruciales pour son avenir et celui des retraités français.

En résumé, la situation des retraités concernant les PER reste stable pour le moment, mais des changements sont à l’horizon. Il est conseillé aux souscripteurs de rester informés et de préparer leurs stratégies de retraite en conséquence.