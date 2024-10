La Chine crée l’aimant le plus puissant du monde : 42,02 teslas

Un aimant surpuissant : comment ça marche ? #

Sa puissance est inégalée pour un aimant résistif : 42,02 teslas. Cela équivaut à 800 000 fois la puissance du champ magnétique naturel de la terre.

Comment est-on capable d’atteindre un tel résultat ? Rassurez-vous, l’explication est assez simple !

Un électroaimant résistif fonctionne grâce à l’électricité. Il est composé d’une bobine de fil (souvent en cuivre) dans lequel circule un courant électrique. Le passage du courant crée un champ magnétique au sein de la bobine, ce qui la transforme en aimant. Lorsque l’on coupe le courant, le champ magnétique disparaît et l’électroaimant perd son pouvoir d’attraction.

Le problème que les scientifiques rencontraient jusque-là pour augmenter la puissance des électro-aimants était donc la production de chaleur. C’est pourquoi, ils ont utilisé des matériaux supraconducteurs avancés et des techniques de refroidissement ultra-basses températures pour atteindre une telle intensité.

C’est une équipe de scientifiques du High Magnetic Field Laboratory de l’Académie des sciences chinoise qui est à l’origine de cet exploit. Voici les applications qu’ils envisagent pour cet électroaimant !

Quelles applications pour cet aimant démesuré ? #

Voici deux applications concrètes de cette innovation révolutionnaire :

Recherche en physique fondamentale

Le premier domaine d’application est celui de la recherche en physique fondamentale. Avec une intensité de 42,02 teslas, les scientifiques peuvent étudier des phénomènes magnétiques extrêmes auparavant inaccessibles comme la supraconductivité et les états quantiques de la matière.

Applications industrielles et énergétiques

Sur le plan industriel, cet aimant peut servir à développer des moteurs électriques plus efficaces ainsi que des générateurs magnétiques. Grâce à ces recherches, les moteurs des véhicules électriques pourraient devenir de plus en plus petits et de plus en plus performants.

Malheureusement, les chercheurs se heurtent encore à un problème majeur : celui de la consommation en électricité de ces électro-aimants surpuissants.

Une technologie ultra-énergivore #

Pour maintenir un champ magnétique qui correspond à 800 000 fois celui de la planète, il faut une quantité colossale d’énergie. La consommation de ce nouvel aimant équivaut probablement à des centaines de mégawatts par jour.

De plus, le coût de production des matériaux supraconducteurs avancés qui sont utilisés pour sa conception est très élevé. Il faut également de l’hélium liquide en grande quantité pour refroidir la bobine de cet aimant résistif.

Comme l’hélium est une ressource non-renouvelable et assez rare, l’utilisation massive de ce gaz pour refroidir un aimant de 42,02 teslas pose aussi des questions environnementales.

Pour surmonter ces obstacles, les chercheurs travaillent sur des méthodes d’amélioration de l’efficacité énergétique du refroidissement. De plus, la question du recyclage de l’hélium liquide est en cours d’étude.

En outre, si ce record reste impressionnant, l’utilisation des aimants surpuissants comme celui-ci à l’échelle mondiale est encore loin de devenir une réalité.