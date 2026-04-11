Réforme des retraites 2026 : ce qui change concrètement pour les Français dès le mois de septembre

Un nouveau chapitre pour le système de retraites français #

Alors que la réforme des retraites de 2023 continue de faire débat, le gouvernement a présenté fin mars 2026 un ensemble de mesures complémentaires destinées à entrer en vigueur dès septembre prochain. Ces ajustements, présentés comme un « acte II » de la réforme, visent à corriger certains déséquilibres pointés par le Conseil d’orientation des retraites dans son rapport annuel.

Pour des millions de Français, ces changements auront des conséquences directes sur le montant de leur pension, l’âge effectif de leur départ et les conditions de leur fin de carrière. Voici ce qu’il faut retenir de ces nouvelles dispositions.

L’ajustement progressif de l’âge légal : les nouvelles modalités #

La mesure phare de la réforme de 2023 — le report de l’âge légal de départ à 64 ans — reste le socle du système. Cependant, les nouvelles dispositions introduisent une modulation plus fine selon les parcours professionnels. Les travailleurs ayant commencé leur activité avant 20 ans bénéficieront désormais d’un trimestre de bonus supplémentaire pour chaque année travaillée avant cet âge.

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Cette mesure concerne potentiellement 1,2 million de personnes selon les estimations du ministère du Travail. Elle vise à répondre aux critiques récurrentes sur le traitement des carrières longues, un sujet particulièrement sensible dans les milieux ouvriers et artisanaux.

Par ailleurs, le dispositif de retraite progressive, qui permet de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension, sera élargi. Jusqu’ici réservé aux salariés à deux ans de l’âge légal, il sera désormais accessible dès trois ans avant le départ, soit à partir de 61 ans pour la plupart des assurés.

La revalorisation ciblée des petites pensions #

C’est sans doute la mesure la plus attendue par les retraités modestes. Le minimum contributif, cette pension plancher versée aux assurés ayant cotisé une carrière complète au SMIC, sera revalorisé de 3,5 % dès le 1er septembre 2026. Concrètement, cela représente un gain mensuel d’environ 42 euros pour les bénéficiaires.

Cette revalorisation s’ajoute à celle déjà mise en œuvre en 2023, portant le minimum contributif à environ 1 245 euros bruts mensuels. Si ce montant reste modeste, il marque une progression significative par rapport aux 980 euros qui prévalaient avant la réforme.

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Les pensions de réversion font également l’objet d’un aménagement. Les veuves et veufs dont les ressources totales ne dépassent pas 1,5 SMIC verront le taux de réversion passer de 54 % à 57 % de la pension du conjoint décédé. Une mesure qui touchera principalement les femmes, souvent les plus pénalisées par les interruptions de carrière.

Le compte professionnel de prévention renforcé #

Le compte professionnel de prévention (C2P), qui permet aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité d’accumuler des points convertibles en trimestres de retraite, connaît une évolution majeure. Trois nouveaux critères de pénibilité seront réintégrés dans le dispositif : le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

Ces critères avaient été retirés en 2017, suscitant l’incompréhension et la colère des syndicats. Leur réintégration, bien que tardive, est saluée comme une avancée significative par les organisations professionnelles du bâtiment et de l’industrie, où ces facteurs de risque sont les plus présents.

En pratique, un ouvrier du BTP exposé simultanément au bruit et au port de charges lourdes pourra désormais accumuler jusqu’à 8 points par an, contre 4 auparavant. Ces points supplémentaires pourront lui permettre de partir jusqu’à deux ans plus tôt que l’âge légal.

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L’emploi des seniors : des incitations renforcées pour les entreprises #

Le maintien dans l’emploi des travailleurs de plus de 55 ans reste un défi majeur en France, où le taux d’emploi des 60-64 ans plafonne à 38 %, bien en dessous de la moyenne européenne. Pour y remédier, le gouvernement a dévoilé un nouveau dispositif d’exonérations de charges patronales pour les entreprises qui embauchent ou maintiennent en poste des salariés de plus de 57 ans.

Cette exonération, dégressive sur trois ans, représente une économie pouvant atteindre 4 000 euros par an et par salarié concerné. Elle est conditionnée à la mise en place d’un plan de transmission des compétences intergénérationnel, obligeant les entreprises bénéficiaires à organiser le tutorat entre salariés seniors et juniors.

Les résultats de dispositifs similaires dans les pays scandinaves montrent que ce type de mesure peut augmenter le taux d’emploi des seniors de 5 à 8 points en cinq ans. Un objectif ambitieux mais nécessaire pour assurer l’équilibre financier du système de retraites à long terme.

Ce que pensent les Français de ces ajustements #

Selon un sondage Ifop réalisé début avril 2026, 52 % des Français jugent ces nouvelles mesures « plutôt positives », un chiffre en nette hausse par rapport aux 31 % d’opinions favorables recueillis lors de l’adoption de la réforme initiale en 2023. La revalorisation des petites pensions et le renforcement de la pénibilité sont les dispositions les mieux accueillies.

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Les syndicats, tout en saluant certaines avancées, maintiennent leur opposition de principe au report de l’âge légal à 64 ans. La CGT et FO ont d’ores et déjà annoncé une journée de mobilisation le 15 mai prochain pour réclamer un retour à 62 ans, une revendication qui semble toutefois perdre en écho dans l’opinion publique.

Pour les Français qui approchent de l’âge de la retraite, l’essentiel est désormais de simuler précisément l’impact de ces nouvelles règles sur leur situation personnelle. Le site info-retraite.fr a mis à jour son simulateur pour intégrer l’ensemble des dispositions annoncées, permettant à chacun d’y voir plus clair sur son avenir.