La thérapie aux nanoparticules qui va sauver des millions de vie

La thérapie aux nanoparticules : une technologie vraiment innovante #

La thérapie aux nanoparticules utilise de minuscules amas de molécules pour traiter des maladies de l’intérieur du corps.

Les nanoparticules font partie des biotechnologies conçues en laboratoire. Ce sont des particules si petites qu’elles mesurent entre 1 et 100 nanomètres. Pour vous donner une idée, ces nanoparticules ont un diamètre 1000 fois plus petit que celui d’un cheveu.

Comment agissent-elles ? Grâce à leur taille minuscule, les nanoparticules circulent librement dans le corps et atteignent des zones inaccessibles par les méthodes médicales traditionnelles.

Selon les traitements, elles ciblent spécifiquement certaines cellules ou certains tissus et transportent des substances actives.

Dans le cas d’artères bouchées, le traitement aux nanoparticules permet d’injecter au patient des particules spécialement conçues pour s’attacher aux plaques qui bouchent les artères. Lorsqu’elles se sont accrochées, elles laissent la substance active agir.

Les agents biologiques sont ainsi capables de décomposer la plaque artérielle capable de causer des troubles cardiovasculaires. C’est la découverte la plus impressionnante pour lutter efficacement contre l’athérosclérose.

Son application majeure : la lutte contre l’athérosclérose #

L’athérosclérose est une maladie chronique où des dépôts de graisse, de cholestérol et d’autres substances s’accumulent sur les parois des artères. Ces dépôts rétrécissent les artères et limitent le flux sanguin. A terme, ce problème créé de l’hypertension ainsi que des caillots sanguins pouvant déclencher un infarctus ou un AVC.

Selon l’OMS, l’athérosclérose est la principale maladie cardiovasculaire. Ces dernières sont responsables d’environ 17,9 millions de décès par an.

Les traitements actuels comme les médicaments hypolipémiants, l’angioplastie ou le pontage coronarien sont très invasifs. De plus, ils ont leurs limites. Les effets secondaires sont nombreux et leur effet est parfois limité.

L’apparition d’un traitement technologique non invasif et plus efficace est un vrai miracle qui pourrait sauver des millions de vies chaque année.

Vers la disparition des chirurgies cardiovasculaires ? #

Des études préliminaires ont montré des résultats très prometteurs.

Les essais sur les animaux ont confirmé l’efficacité des nanoparticules pour réduire la taille des plaques et améliorer le flux sanguin. De plus, cette thérapie a donné lieu à une réduction du risque de formation de nouveaux dépôts.

Bien que les premiers résultats soient positifs, la recherche est encore en cours. Il est donc impossible de savoir si nous pourrons bientôt dire adieu aux pontages et aux chirurgies cardiovasculaires. Des essais cliniques sur l’homme sont nécessaires pour confirmer l’efficacité et la sécurité de cette thérapie aux nanoparticules.

Selon les experts, il faudra encore plusieurs années avant que cette technologie ne soit disponible à grande échelle.