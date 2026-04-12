Cette découverte scientifique majeure pourrait permettre de produire de l’énergie propre et quasi illimitée d’ici 2035

La fusion nucléaire franchit un cap historique #

C’est une annonce qui pourrait redéfinir l’avenir énergétique de l’humanité. Le consortium international ITER, basé à Cadarache dans le sud de la France, a confirmé début avril 2026 avoir atteint pour la première fois un gain net d’énergie stable lors d’un test de fusion nucléaire d’une durée de 47 secondes. Un record absolu qui ouvre la voie à une source d’énergie propre et potentiellement inépuisable.

Contrairement à la fission nucléaire utilisée dans les centrales actuelles, qui consiste à casser des atomes lourds, la fusion reproduit le processus qui alimente le Soleil : la combinaison de noyaux légers d’hydrogène pour former de l’hélium, libérant une quantité phénoménale d’énergie sans produire de déchets radioactifs à longue durée de vie ni de gaz à effet de serre.

Qu’est-ce que le gain net d’énergie et pourquoi est-ce si important ? #

Le gain net d’énergie, ou « Q supérieur à 1 », signifie que la réaction de fusion a produit davantage d’énergie qu’il n’en a fallu pour l’initier et la maintenir. C’est le Saint Graal de la physique nucléaire depuis plus de soixante ans, un objectif que des générations de chercheurs ont poursuivi sans jamais l’atteindre de manière durable.

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Le test réalisé à Cadarache a atteint un facteur Q de 1,4, ce qui signifie que pour chaque unité d’énergie injectée dans le plasma, 1,4 unité a été récupérée. Si ce chiffre peut sembler modeste, il représente une rupture conceptuelle majeure : la preuve que la fusion contrôlée peut effectivement produire plus qu’elle ne consomme.

En décembre 2022, le National Ignition Facility aux États-Unis avait déjà franchi brièvement le seuil du gain net, mais sur une fraction de seconde seulement et dans des conditions non reproductibles industriellement. L’exploit d’ITER réside dans la durée et la stabilité de la réaction, deux paramètres essentiels pour envisager une application commerciale.

Le tokamak ITER : une prouesse d’ingénierie internationale #

Le réacteur expérimental ITER est un tokamak, un dispositif en forme de tore qui confine un plasma chauffé à plus de 150 millions de degrés Celsius à l’aide de puissants champs magnétiques. Ce projet titanesque, lancé en 2006, réunit 35 pays dont l’Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud.

Avec un budget total dépassant les 22 milliards d’euros et plus de 5 000 ingénieurs et techniciens mobilisés, ITER est le projet scientifique le plus ambitieux de l’histoire humaine après la Station spatiale internationale. Chaque composant du réacteur repousse les limites de ce que l’ingénierie sait faire : des aimants supraconducteurs de 1 000 tonnes aux systèmes de chauffage plasma d’une précision nanométrique.

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La France, qui accueille le projet sur son sol, joue un rôle central dans sa réalisation. Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) fournit une part significative de l’expertise technique, tandis que des dizaines d’entreprises françaises participent à la fabrication des composants les plus critiques.

Les défis qui restent à surmonter #

Malgré l’enthousiasme suscité par ces résultats, les scientifiques appellent à la prudence. Plusieurs obstacles technologiques majeurs doivent encore être franchis avant qu’une centrale à fusion puisse alimenter un réseau électrique.

Le premier défi concerne les matériaux. Les parois internes du réacteur sont soumises à des flux de neutrons d’une intensité extrême qui dégradent progressivement leur structure. Développer des matériaux capables de résister à ces conditions pendant des années, et non quelques secondes, reste un problème ouvert.

Le second enjeu est celui de la continuité de la réaction. Si 47 secondes représentent un record, une centrale commerciale devra maintenir la fusion de manière quasi permanente. Les physiciens estiment qu’un fonctionnement stable sur plusieurs heures pourrait être atteint d’ici 2030, ouvrant la voie à un prototype de centrale vers 2035.

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Enfin, la question économique demeure. Le coût de construction d’une centrale à fusion sera considérable, et sa compétitivité face aux énergies renouvelables — solaire et éolien — dont les prix ne cessent de baisser, n’est pas garantie à court terme.

Un espoir concret pour la transition énergétique #

Malgré ces incertitudes, l’avancée réalisée par ITER redonne un souffle considérable à la communauté scientifique mondiale. La fusion nucléaire présente des avantages uniques qui en font un complément idéal aux énergies renouvelables : elle fonctionne 24 heures sur 24, indépendamment des conditions météorologiques, et son combustible — l’hydrogène — est disponible en quantité quasi illimitée dans l’eau de mer.

Un seul gramme de combustible de fusion produit autant d’énergie que huit tonnes de pétrole, sans la moindre émission de CO2. À l’échelle planétaire, cette technologie pourrait fournir de l’énergie propre à dix milliards d’êtres humains pendant des millions d’années.

Le directeur général d’ITER, interrogé lors de la conférence de presse du 2 avril, a résumé la portée de cette avancée en une phrase : « Nous venons de prouver que le Soleil peut être mis en bouteille. Il nous reste maintenant à construire la bouteille qui durera. » Une image poétique pour une révolution scientifique qui pourrait, à terme, changer le destin énergétique de l’humanité.

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