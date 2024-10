2025, l’année où les robots combattront les robots sur le champ de bataille

Les nouveaux robots-chiens anti-drones #

Imaginez un robot-chien patrouillant dans une ville en ruines. Des drones ennemis apparaissent soudain, prêt à le détruire. Mais le chien mécanique fait feu le premier et détruire les drones ennemis.

Il ne s’agit pas d’une scène de Terminator ou d’un épisode de Black Mirror. Cette vision futuriste de la guerre est la réalité. Les drones et les robots ont un rôle de plus en plus crucial dans la guerre moderne.

Les États-Unis ont récemment testé au Moyen-Orient de nouveaux robots-chiens équipés d’une tourelle anti-drones. Ces quadrupèdes sont dotés d’un fusil d’assaut AR-15 (M-16) et de capteurs avancés capables de reconnaître les drones.

À lire Comment préserver vos fenêtres des moisissures et de l’humidité cet automne?

Une Intelligence Artificielle est aux commandes de la tourelle automatisée. Lorsque les capteurs repèrent les drones, celle-ci peut les suivre avec le système d’armement et les abattre en vol.

Ces robots-chiens anti-drones pourraient bien devenir un atout majeur pour les forces armées. Ils réduisent considérablement les risques pour les soldats sur le terrain.

Les robots-chiens : les nouvelles armes indispensables ? #

Les robots-chiens ne se limitent pas à la lutte anti-drones. Ils sont déjà actifs dans de nombreuses zones de guerre.

Ces androïdes à quatre pattes sont agiles, rapides, difficiles à abattre et savent s’adapter à tout type de terrain. Leur polyvalence en fait des candidats parfaits pour une multitude d’applications militaires.

À lire Chèque énergie 2024 : tout ce que vous devez savoir sur les montants, les dates d’envoi et les délais d’utilisation

En ce moment en Ukraine, certaines unités militaires s’entraînent à transporter des robots-chiens à l’aide de drones.

Imaginez la scène : un drone transporte un robot-chien jusqu’à une zone stratégique. Il est largué pour effectuer une mission précise de reconnaissance, de déminage ou de sécurisation.

Aux États-Unis, l’armée explore l’utilisation de robots-chiens armés de fusils d’assaut pour les opérations offensives. Ces machines fournissent un appui-feu mobile et précis, sans mettre en danger de soldat humain.

Mais y aura-t-il encore des humains dans les guerres des années à venir ?

À lire Comment faire prospérer votre basilic de supermarché avec une astuce simple de jardinage

L’avenir de la robotique dans la guerre #

La robotique est en train de redéfinir la guerre telle que nous la connaissons ! Outre les robots-chiens, diverses formes de robots sont déjà utilisées dans le domaine militaire.

Des drones de combat sont déjà à l’œuvre dans de nombreuses zones de guerre. Certains drones aériens sont capables de lancer des missiles ou de faire feu. Des drones terrestres s’occupent de déminer les zones à risques. Il existe même des drones sous-marins capables de détecter les menaces et de lancer des torpilles.

En plus des drones et des robots, d’autres types de technologies sont à l’essai :

véhicules terrestres sans pilote,

exosquelettes militaires,

armes de poing intelligentes à visée automatique,

essaims de drones,

armes hypersoniques guidées par IA,

robots médicaux d’évacuation.

De plus, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (machine learning) améliorent continuellement l’autonomie et l’efficacité des machines utilisées par les militaires. Comment garantir un contrôle humain suffisant pour éviter les erreurs catastrophiques ?

À lire Conseils efficaces pour rendre impeccable la grille de votre four: découvrez nos méthodes

C’est certainement l’enjeu principal des années à venir !