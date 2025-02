Green Tech : ces startups sénégalaises qui révolutionnent l’écologie

Dans un contexte d'urgence climatique et de prise de conscience environnementale, les startups tech sénégalaises se distinguent par leurs innovations en matière d'écologie. De la gestion des déchets aux énergies renouvelables, ces jeunes pousses apportent des solutions concrètes et adaptées aux défis environnementaux du continent. Découvrez ces entrepreneurs qui allient technologie et développement durable pour façonner un avenir plus vert.

L’émergence d’un écosystème Green Tech dynamique au Sénégal #

Le Sénégal s’impose progressivement comme un hub d’innovation dans le domaine de la Green Tech en Afrique. Portées par une nouvelle génération d’entrepreneurs conscients des enjeux environnementaux, ces startups développent des solutions technologiques qui répondent aux problématiques locales tout en s’inscrivant dans une démarche globale de développement durable.

Selon les données de l’Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux (APIX), le nombre de startups sénégalaises dans le secteur de la Green Tech a augmenté de 150% en trois ans, pour atteindre près de 80 entreprises actives en 2024. Ces initiatives bénéficient d’un soutien croissant des investisseurs, avec plus de 15 millions d’euros levés dans ce secteur l’année dernière.

« Nous assistons à une véritable prise de conscience que le développement économique ne peut plus se faire au détriment de l’environnement », explique Aminata Touré, directrice du programme d’incubation GreenStartSN. « Ces entrepreneurs inventent un modèle de croissance adapté aux réalités africaines tout en répondant aux défis climatiques globaux. »

Révolutionner la gestion des déchets grâce à la technologie #

La gestion des déchets constitue un défi majeur pour les villes africaines en croissance rapide. À Dakar, où plus de 2 000 tonnes de déchets sont produites quotidiennement, des solutions innovantes émergent pour transformer ce problème en opportunité.

SetTal Tech : transformer le ramassage des déchets par la digitalisation

SetTal Tech, fondée par Moustapha Ndiaye, a développé une application qui révolutionne la collecte des déchets à Dakar. Grâce à un système de géolocalisation et à un réseau de collecteurs équipés de tricycles électriques, l’entreprise a déjà permis de recycler plus de 500 tonnes de déchets plastiques en 2024.

Le fonctionnement de la plateforme repose sur plusieurs innovations :

Une application mobile pour les citoyens leur permettant de signaler des points d’accumulation de déchets Un algorithme d’optimisation des itinéraires pour les collecteurs Un système de traçabilité garantissant le traitement approprié des déchets collectés Un programme de récompenses incitant les citoyens à trier leurs déchets

« Notre objectif est de transformer un problème environnemental en opportunité économique », explique son fondateur. « Chaque kilo de plastique collecté génère un revenu pour nos collecteurs tout en débarrassant les rues de ces déchets polluants. »

L’impact de cette initiative dépasse le simple ramassage des déchets : SetTal Tech a créé plus de 200 emplois directs et contribue à changer les comportements des citadins vis-à-vis de leurs déchets. La startup prévoit d’étendre son modèle à d’autres villes sénégalaises dès 2025, avec le soutien de la Banque Mondiale.

PlasticValor : la seconde vie des déchets plastiques

Complémentaire à l’approche de SetTal Tech, PlasticValor se concentre sur la transformation des déchets plastiques en produits à valeur ajoutée. Fondée par Fatou Dieng, ingénieure en matériaux, cette startup a mis au point un procédé innovant permettant de transformer les bouteilles en PET en matériaux de construction.

« Nos pavés écologiques contiennent jusqu’à 70% de plastique recyclé et présentent une résistance supérieure aux pavés conventionnels », explique Fatou Dieng. « Ils sont également moins coûteux à produire et contribuent à résoudre deux problèmes majeurs : la gestion des déchets et le besoin en matériaux de construction abordables. »

La technologie développée par PlasticValor permet de :

Réduire l’empreinte carbone des matériaux de construction de 60%

Valoriser des déchets autrement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération

Créer des emplois locaux non délocalisables

Proposer des matériaux adaptés aux conditions climatiques locales

L’entreprise a récemment inauguré sa première usine de production à Thiès, capable de traiter 5 tonnes de plastique par jour. Ses pavés écologiques ont déjà été utilisés dans plusieurs projets d’aménagement urbain à Dakar et Mbour.

Les énergies renouvelables repensées pour le contexte africain #

Le Sénégal, comme de nombreux pays africains, dispose d’un potentiel exceptionnel en matière d’énergies renouvelables, particulièrement solaire. Les startups locales développent des solutions adaptées aux réalités du terrain pour exploiter ce potentiel tout en répondant aux besoins spécifiques des populations.

SunTech Senegal : démocratiser l’accès à l’énergie solaire

SunTech Senegal se distingue par ses solutions de mini-réseaux solaires intelligents. L’entreprise a déployé dans plusieurs villages un système permettant de distribuer l’électricité selon les besoins réels des foyers, réduisant ainsi le gaspillage énergétique de 30%.

La technologie développée par SunTech repose sur plusieurs innovations clés :

Des micro-onduleurs intelligents qui optimisent la production de chaque panneau solaire

qui optimisent la production de chaque panneau solaire Un système de stockage hybride combinant batteries lithium-ion et batteries à flux pour différents types de besoins

combinant batteries lithium-ion et batteries à flux pour différents types de besoins Une plateforme de gestion de l’énergie basée sur l’IA qui anticipe les besoins et régule la distribution

qui anticipe les besoins et régule la distribution Un modèle de paiement à l’usage accessible via mobile money

« Notre technologie permet d’optimiser la consommation et de réduire les coûts pour les utilisateurs », précise Aïda Diop, ingénieure en chef chez SunTech. « Un foyer équipé de notre solution économise en moyenne 40% sur sa facture d’électricité tout en bénéficiant d’un approvisionnement plus fiable. »

Le modèle de SunTech a déjà permis d’électrifier 12 villages dans les régions de Thiès et Fatick, bénéficiant à plus de 8 000 personnes. L’entreprise prévoit d’étendre son réseau à 50 villages supplémentaires d’ici 2026, avec le soutien de la Banque Africaine de Développement.

WindAfrica : exploiter le potentiel éolien des côtes atlantiques

Si l’énergie solaire mobilise l’essentiel des investissements, d’autres sources d’énergie renouvelable présentent également un potentiel important. WindAfrica, fondée par l’ingénieur Omar Seck, a développé une turbine éolienne spécifiquement adaptée aux conditions côtières de l’Afrique de l’Ouest.

« Les côtes sénégalaises bénéficient d’un régime de vents stable et prévisible, mais les technologies éoliennes conventionnelles sont rarement optimisées pour ces conditions spécifiques », explique Omar Seck. « Notre turbine fonctionne efficacement même avec des vents de faible intensité et résiste à la corrosion marine. »

Les caractéristiques principales de cette innovation comprennent :

Un design à axe vertical spécialement conçu pour les vents côtiers Des matériaux composites résistant à la corrosion saline Un système de maintenance prédictive basé sur l’analyse de données Une conception modulaire facilitant l’installation et la maintenance

La première ferme éolienne utilisant cette technologie a été installée près de Saint-Louis en 2023, avec une capacité de 500 kW. Les résultats initiaux sont prometteurs, avec une production dépassant de 25% les prévisions initiales. WindAfrica prévoit de déployer cinq nouvelles installations similaires le long de la côte sénégalaise dans les trois prochaines années.

Agriculture intelligente : optimiser les ressources pour nourrir l’Afrique #

L’agriculture représente plus de 30% du PIB sénégalais et emploie près de 60% de la population active. Face aux défis du changement climatique et de la croissance démographique, l’innovation technologique apparaît comme un levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles.

AgroDigital : révolutionner l’irrigation par l’IoT et l’IA

L’agriculture n’est pas en reste avec AgroDigital, qui combine capteurs connectés et intelligence artificielle pour optimiser l’irrigation des cultures. Cette approche a permis à des centaines d’agriculteurs de réduire leur consommation d’eau de 40% tout en augmentant leurs rendements.

Le système développé par AgroDigital comprend :

Des capteurs d’humidité du sol placés à différentes profondeurs

placés à différentes profondeurs Une station météo connectée mesurant précipitations, température et évaporation

mesurant précipitations, température et évaporation Un algorithme d’irrigation prédictive basé sur les données historiques et les prévisions météorologiques

basé sur les données historiques et les prévisions météorologiques Une application mobile permettant aux agriculteurs de contrôler leur système d’irrigation à distance

« Face aux défis du changement climatique, la technologie peut être notre meilleure alliée », affirme Abdoulaye Seck, co-fondateur de la startup. « Notre système permet non seulement d’économiser une ressource précieuse, l’eau, mais aussi d’améliorer les rendements en évitant le stress hydrique des plantes. »

Déployée auprès de 350 exploitations agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal, cette technologie a permis d’économiser plus de 2 millions de mètres cubes d’eau en 2023 tout en augmentant les rendements de 15 à 25% selon les cultures. La startup prévoit d’étendre ses services à 2 000 agriculteurs d’ici 2026 et de diversifier son offre pour inclure des recommandations sur la fertilisation et la protection des cultures.

SoilHealth : l’analyse des sols accessible à tous

Complémentaire à l’approche d’AgroDigital, SoilHealth a développé un kit d’analyse de sol portable et abordable permettant aux petits agriculteurs d’optimiser leurs pratiques culturales. Fondée par la chimiste Mariama Ndiaye, cette startup a mis au point une solution qui combine un dispositif d’analyse simplifié et une application mobile d’interprétation des résultats.

« L’analyse de sol traditionnelle est coûteuse et peu accessible pour les petits producteurs, qui représentent pourtant l’essentiel de notre agriculture », explique Mariama Ndiaye. « Notre kit permet de démocratiser cette pratique essentielle pour une agriculture durable. »

Le dispositif permet de mesurer :

Le pH du sol

La teneur en azote, phosphore et potassium

La matière organique

La conductivité électrique (indicateur de salinité)

L’application associée fournit des recommandations personnalisées sur :

Les cultures adaptées aux caractéristiques du sol

Les pratiques de fertilisation optimales

Les amendements nécessaires pour corriger d’éventuels déséquilibres

Commercialisé à un prix dix fois inférieur aux analyses de laboratoire conventionnelles, ce kit a déjà été adopté par plus de 1 500 agriculteurs.