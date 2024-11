Cette innovation technologique transforme les ondes Wi-Fi en électricité

La technologie à la base de cette découverte : les rectennes #

Avez-vous déjà imaginé votre maison sans aucun fil électrique ? Alimenter les appareils domestiques avec les ondes Wi-Fi, c’est l’idée qui a été avancée par ces experts du MIT.

Voici comment fonctionne cette technologie !

Recevoir de l’électricité sans fil, c’est possible grâce aux rectennes. Les rectennes sont des antennes redresseuses. Elles sont composées d’une antenne dipôle classique et d’une diode. Les ondes radio telles que le Wi-Fi, ou le Bluetooth, sont captées par la rectenne et transformées en courant électrique. Il est ensuite possible d’obtenir du courant alternatif ou continu, selon les éléments qui composent ce dispositif.

La théorie laisse songeur. Mais l’efficacité de cette conversion est un obstacle encore très grand pour permettre une utilisation satisfaisante de ces rectennes. En effet, les dispositifs de transformation en courant électrique subissent une perte d’énergie très importante de la conversion, d’où un rendement faible.

Cependant, de grands progrès ont été faits et le taux de conversion actuel s’approche de 40 %.

Un dispositif bientôt disponible à grande échelle ? #

L’arrivée d’une telle technologie dans nos foyers serait un changement considérable. Les dernières avancées en matière de transformation d’ondes radio en électricité laissent penser que ce genre de dispositif pourrait se commercialiser dans les années à venir.

Une technologie facilement extensible

L’une des raisons qui pourrait mener cette technologie à être très vite disponible à grande échelle est sa flexibilité.

En effet, les chercheurs de plusieurs universités asiatiques et américaines ont mis au point un système compact en deux dimensions capable de capter les ondes radio et de les transformer en courant continu.

Il serait donc facile de produire des rectennes en 2D, sous forme de rouleaux et d’en recouvrir de grandes surfaces pour produire un maximum d’électricité. Un tel matériau pourrait également recouvrir tous nos appareils électriques afin de leur permettre de s’alimenter eux-mêmes en électricité à partir du Wi-Fi ou d’autres types d’ondes radio.

Les applications possibles de ce système

Dans un monde à la recherche de sources d’énergie propre et où les ondes sont de plus en plus nombreuses, la capacité d’exploiter les ondes électromagnétiques relève du miracle.

Certains scientifiques envisagent d’intégrer une rectenne sur une puce électronique afin d’optimiser son rendement et de le rendre très léger. Cette puce pourrait alors être intégrée à l’intérieur même des circuits des dispositifs pour faciliter leur apport en énergie.

Les applications de cette technologie sont multiples. Certains appareils médicaux comme les pacemakers pourraient ainsi être alimentés sans pile. Et que dire de l’idée de pouvoir utiliser son smartphone sans jamais avoir à le recharger ? L’idée de ne jamais être en panne de batterie fait rêver.

Quand cette technologie révolutionnaire verra-t-elle le jour ?