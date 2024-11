Comment votre télévision connectée gonfle discrètement votre facture d’électricité, même éteinte

Une consommation cachée mais significative #

Cependant, vous pourriez être surpris d’apprendre que certaines technologies modernes, comme les télévisions connectées, continuent de consommer une quantité notable d’énergie même lorsqu’elles sont éteintes. Une étude récente met en lumière ce phénomène, particulièrement avec les Smart TV.

Ces télévisions peuvent utiliser entre 0,5 et 3 watts en mode éteint, ce qui semble minime au premier abord. Mais mis en perspective, cela représente jusqu’à 5% de leur consommation totale lorsqu’elles sont allumées. Ces chiffres peuvent sembler petits isolément, mais accumulés sur une année, ils représentent une part non négligeable de la consommation d’énergie d’un foyer.

Les raisons d’une telle consommation #

Le principal coupable de cette consommation d’énergie en mode éteint est le maintien des fonctions connectées et des mises à jour automatiques. Même éteinte, une Smart TV reste connectée à Internet pour recevoir des mises à jour et maintenir ses services opérationnels. Ce besoin constant de connectivité est ce qui pousse la consommation électrique même lorsque l’appareil semble inactif.

« Garder une Smart TV branchée sans l’utiliser peut être comparé à laisser une lumière allumée dans une pièce vide. »

Cette analogie simple met en perspective l’importance de bien gérer nos appareils pour optimiser la consommation d’énergie.

À lire Agirc-Arrco : voici le montant supplémentaire qui va arriver aujourd’hui sur votre compte bancaire

Impact global sur la facture d’électricité #

Les conséquences de la consommation d’énergie des appareils en veille ou éteints sont souvent sous-estimées. En additionnant la consommation de tous les appareils similaires dans un foyer, on réalise que cela peut représenter jusqu’à 20% de la facture d’électricité globale. C’est une portion considérable qui mérite attention et gestion.

Ce constat est d’autant plus alarmant dans un contexte où la sensibilisation aux enjeux énergétiques est cruciale. Chaque watt économisé contribue non seulement à réduire les coûts, mais aussi l’empreinte écologique associée à la production d’électricité.

Stratégies pour réduire la consommation #

L’une des solutions les plus simples pour réduire la consommation d’énergie de votre Smart TV est de la débrancher lorsqu’elle n’est pas utilisée. Bien que cela puisse sembler un petit geste, il peut entraîner des économies significatives sur le long terme. Autrement, opter pour un modèle moins énergivore peut également être une stratégie efficace.

De plus, il est recommandé de régler les paramètres de veille de l’appareil pour qu’il consomme le moins d’énergie possible lorsqu’il n’est pas en utilisation active. Changer ces paramètres peut souvent être réalisé facilement via le menu des réglages de la télévision.

À lire Comment les étudiants peuvent bénéficier gratuitement d’une sur-complémentaire santé

Vérifiez et ajustez les paramètres d’économie d’énergie de vos appareils.

Débranchez les appareils que vous n’utilisez pas régulièrement.

Considérez l’achat d’appareils à faible consommation énergétique.

En prenant conscience de ces détails et en adoptant de bonnes pratiques, il est possible de réduire sensiblement sa consommation électrique et, par conséquent, sa facture énergétique. L’effort individuel contribue à un bien collectif en termes d’économie d’énergie et de préservation de l’environnement.