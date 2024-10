Course folle dans le désert : un robot en baskets établit un record

Une course de robots dans le désert. Il n’en faut pas plus aux amoureux de la tech pour laisser ce qu’ils sont en train de faire et se tourner vers cet évènement. D’autant plus lorsque cette course permet d’établir un record.

Baskets ou pieds nus : qui a remporté la course ? #

Cette course dans le désert a marqué les esprits. Elle opposait deux versions du robot humanoïde Star1, créé par la firme chinoise Robot Era.

Qui est Star1 ? C’est un robot d’1,71 m qui pèse 65 kilos. Il est équipé de deux moteurs électriques situés dans les articulations de ses jambes. Ce robot est entièrement guidé par une Intelligence Artificielle.

Sur la vidéo de cette course, on peut voir l’un des robots équipé de chaussures de course et l’autre pieds nus. Les deux androïdes se déplacent de façon très rigide, le dos bien droit.

Étonnamment, c’est le robot qui est équipé de chaussures de course qui est le plus rapide. Celui-ci était parti avec quelques minutes de retard sur le robot pieds nus. Il a néanmoins réussi à rattraper son retard assez rapidement et à dépasser son adversaire.

Cette course aidera certainement Robot Era à revoir la conception du pied de son robot humanoïde. Mais, sans vraiment le vouloir, cette course a également permis d’établir un record de vitesse.

Un record du monde est établi #

Le robot équipé de chaussures de course a couru pendant 34 minutes sur différents types de terrain à travers le désert de Gobi.

Lors de cette course, il a pu atteindre une vitesse de pointe allant jusqu’à 8 miles par heure, soit 12,87 km/h. Le robot Star1 devient donc, pour l’instant, la machine humanoïde la plus rapide du monde. Il dépasse ainsi le H1, construit par Unitree Robotics, qui avait été capable de courir à 7,38 miles par heure, soit 11,88 km/h.

Star1 est le robot humanoïde le plus rapide, mais il n’est pas le bipède qui détient le record. Pour trouver le recordman de vitesse dans la catégorie des androïdes bipèdes, il faudra se tourner vers Cassie d’Agility Robotics. Ce robot, qui ressemble à deux grandes pattes d’autruche, a été capable de courir à plus de 14,50 km/h.

Les prouesses de Star1 dans le désert de Gobi #

Le but recherché par cette course de robot était de mettre en évidence les facultés d’adaptation du robot Star1 aux différents environnements naturels.

C’est pour cela que la course a eu lieu dans le désert de Gobi. Star1 a dû utiliser sa capacité de calcul de 275 Top (Tera-opérations par seconde) pour savoir quand courir, marcher, ralentir ou sauter.

Les deux robots ont traversé des routes lisses, des surfaces herbeuses et des terrains accidentés et jonchés de pierres.

Ils s’en sont très bien sortis ! Le plus rapide des deux a fini la course en seulement 34 minutes, sans rencontrer d’obstacles insurmontables.