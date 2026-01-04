Qui est Delcy Rodriguez, la femme qui dirige désormais le Venezuela ?

Suite à l’enlèvement du président Nicolas Maduro par les forces américaines, Delcy Rodriguez assure désormais l’intérim du pouvoir au Venezuela. Qui est cette femme devenue, du jour au lendemain, la dirigeante de facto du pays ?

Une héritière de la révolution bolivarienne #

Âgée de 56 ans, Delcy Rodriguez est la fille de Jorge Antonio Rodriguez, guérillero d’extrême gauche et fondateur du parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 1970. La politique est donc une affaire de famille : son frère, Jorge Rodriguez, occupe actuellement le poste de président de l’Assemblée nationale.

Une ascension fulgurante #

Avocate diplômée de l’Université centrale du Venezuela, Delcy Rodriguez a gravi rapidement les échelons politiques au cours de la dernière décennie :

2013-2014 : Ministre de la Communication et de l’Information

: Ministre de la Communication et de l’Information 2014-2017 : Ministre des Affaires étrangères

: Ministre des Affaires étrangères 2017 : Présidente de l’Assemblée constituante progouvernementale

: Présidente de l’Assemblée constituante progouvernementale Juin 2018 : Vice-présidente du Venezuela

: Vice-présidente du Venezuela Août 2024 : Ajout des portefeuilles des Finances et du Pétrole

« Une tigresse » selon Maduro #

En 2017, Nicolas Maduro l’avait qualifiée de « tigresse » pour sa défense acharnée du gouvernement socialiste. Cette réputation de loyauté sans faille lui a valu la confiance totale du président.

Son poste au ministère des Finances et du Pétrole lui a conféré une influence considérable sur le secteur privé, alors en difficulté sous le poids des sanctions américaines.

Une position ambiguë face à Washington ? #

Fait troublant : lors de sa conférence de presse, Donald Trump a affirmé que Mme Rodriguez avait dit au secrétaire d’État américain être « prête à coopérer avec les États-Unis » après l’éviction de Maduro.

Une affirmation que l’intéressée n’a pas encore confirmée ni démentie, préférant réitérer que le Venezuela « ne sera la colonie de personne ».

