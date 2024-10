Des robots abeilles prêts à remplacer les pollinisateurs qui disparaissent

Malheureusement, c’est un thème de science-fiction qui pourrait bien devenir réalité : et si les abeilles disparaissaient ? C’est en préparation de cette catastrophe écologique que plusieurs entreprises de robotique ont commencé à créer des robots pollinisateurs.

Pourquoi la pollinisation artificielle est-elle si importante ? #

Saviez-vous qu’en Europe, les apiculteurs signalent une mortalité de 30 % de leurs colonies au cours des dix dernières années.

La diminution alarmante des populations d’abeilles, et d’autres insectes pollinisateurs, pose un risque majeur pour l’agriculture mondiale. L’ONU signale que 75 % des cultures alimentaires dépendent de la pollinisation par les insectes.

Que se passera-t-il lorsque les pollinisateurs naturels ne seront plus suffisamment présents ?

Au lieu de la disparition totale des cultures et de la biodiversité, c’est ici qu’interviendra la pollinisation artificielle. En tout cas, c’est l’espoir que des projets comme Stickbug ou Robobee laissent entrevoir.

Stickbug : le robot pollinisateur à 6 bras #

Stickbug est certainement l’innovation la plus prometteuse dans le domaine. Ce robot pollinisateur, équipé de six bras articulés, manipule les fleurs avec la plus grande minutie. Mais qu’est-ce qui rend Stickbug si spécial ?

Ce robot a été conçu pour imiter le comportement des abeilles. Il se déplace de fleur en fleur, sans perdre de temps et sans abîmer les plantes. Chacun de ses 6 bras est doté de micro-pinceaux qui recueillent le pollen et le transfèrent.

Stickbug est équipé de capteurs pour naviguer de façon autonome dans les champs, les serres ou les plantations. Il détecte les fleurs facilement et optimise lui-même ses trajectoires pour assurer un taux de pollinisation maximal. Pour ce faire, il est doté d’une intelligence artificielle qui cartographie toutes les fleurs présentes autour de lui.

Ce robot pollinisateur est le fruit d’une intense collaboration au sein de l’Université de Virginie-Occidentale. Pour parvenir à ce résultat, des experts en robotique, en systèmes informatiques et en biologie ont travaillé ensemble.

Ce travail d’équipe fait de Stickbug un robot capable de s’adapter aux différentes surfaces, plantes et variations climatiques.

Mais Stickbug est loin d’être le seul projet dans ce domaine.

Les autres projets de pollinisation artificielle #

Voici deux autres projets prometteurs dans le domaine de la pollinisation artificielle :

1. Robobee : le véritable robot-abeille

Un autre projet notable est le fameux Robobee, développé par l’entreprise ApisCera. Il s’agit d’un robot minuscule directement inspiré des abeilles.

Ce mini-drone, doté de quatre ailes, vole de façon autonome et navigue de plante en plante pour réaliser une pollinisation plus ciblée. Contrairement à Stickbug, Robobee est conçu pour une utilisation en milieu urbain ou en serre.

2. Les drones pollinisateurs

L’autre projet qui a le plus de potentiel dans le domaine de la pollinisation artificielle est celui de Polybee et de ses “robots drones pollinisateurs”. Ces drones équipés de systèmes de navigation GPS et de capteurs environnementaux créés par l’Université de Singapour.

Ils intègrent un système de communication sans fil entre drones qui leur permet une coordination complète par essaim, à la manière de véritables abeilles.

Toutes ces initiatives démontrent clairement que la pollinisation artificielle prendra de plus en plus d’importance dans les années avenir.

L’avenir de l’humanité dépend réellement de toutes ces recherches !