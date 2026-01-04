Enlèvement de Nicolas Maduro : le président vénézuélien incarcéré à New York

Dans une opération militaire surprise menée dans la nuit du vendredi au samedi 3 janvier 2026, les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores. Le dirigeant socialiste est désormais incarcéré dans le centre de détention métropolitain de Brooklyn à New York.

Une opération sans précédent #

L’intervention américaine, qualifiée d’« enlèvement » par de nombreux observateurs internationaux, marque un tournant historique dans les relations entre Washington et Caracas. Le convoi transportant le président vénézuélien a été aperçu quittant l’héliport de New York en direction du bureau de l’agence fédérale antidrogue (DEA).

Nicolas Maduro devrait être inculpé pour trafic de drogue, une accusation que les États-Unis portent contre lui depuis plusieurs années.

À lire Maria Corina Machado écartée du pouvoir malgré son soutien à Trump

Trump veut « diriger » le Venezuela #

Lors d’une conférence de presse tenue samedi soir, le président Donald Trump a affiché ses ambitions sans détour : les États-Unis vont « diriger » le Venezuela et y installer des compagnies pétrolières américaines.

« Nous allons diriger ce pays et exploiter son pétrole », a déclaré le président américain.

Cette déclaration intervient alors que le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, longtemps exploitées par la compagnie nationale PDVSA en partenariat avec des entreprises russes.

Delcy Rodriguez assure l’intérim #

Face à cette situation inédite, la Cour suprême du Venezuela a ordonné à la vice-présidente Delcy Rodriguez d’assurer l’intérim du pouvoir. Figure clé du régime Maduro, elle a immédiatement exigé la libération du président, le qualifiant d’« unique président du Venezuela ».

« Le Venezuela ne sera la colonie de personne », a-t-elle affirmé dans une déclaration télévisée.