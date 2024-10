Illusion électronique : les Britanniques déploient des avions fantômes pour désorienter l’ennemi

Comment BriteStorm crée des douzaines d’avions fantômes #

Comment est-il possible de faire apparaître aussi efficacement des avions qui n’existent pas sur les radars ennemis ?

La technologie militaire BriteStorm est destinée à équiper un petit drone d’un dispositif électronique avancé qui lui permet de simuler la présence de douzaines d’avions réels. Ce système combine des signaux radar falsifiés et des mouvements coordonnés pour générer une illusion d’optique totalement électronique.

Chaque drone équipé de la technologie BriteStorm envoie des échos radars spécifiques similaires à ceux des avions militaires standards. En bougeant plusieurs drones de façon synchronisée et réaliste, il est possible de donner naissance à cette flotte fantomatique déstabilisante.

À lire Propriétaires de meublés Airbnb, attention à cette réforme fiscale qui entrera en vigueur en janvier 2025

L’entreprise assure que la détection de la supercherie par des systèmes de surveillance traditionnels est impossible !

Quelles applications concrètes sur le terrain ? #

L’avantage de ce système BriteStorm est qu’il ne pèse que 2,5 kg. Il peut donc être monté et démonté très facilement sur un drone ou tout autre appareil volant.

Leonardo a déjà procédé à des tests concluants avec la Royal Air Force sur le territoire britannique et pourrait bien vendre ce système au Département de la Défense des États-Unis ainsi qu’en Europe.

À lire Pension de réversion : les modifications susceptibles de provoquer son annulation

L’application principale de BriteStorm est de tromper les systèmes de détection aérienne afin de créer une diversion. Le système radar peut émettre plusieurs signaux dans le but de donner lieu à différentes illusions :

Une flotte d’avions pour faire croire à une attaque ou à une patrouille dans une certaine zone.

Une douzaine de missiles pour déclencher le système de défense ennemi et faire croire à une attaque.

Une barrière électronique pour donner l’illusion d’une barrière de protection autour d’une zone critique et dissuader les attaques surprises.

Le paysage militaire technologique de 2025 #

Cette technologie n’est que l’une de celles qui semblent tout droit sortie d’un film de science-fiction. En 2025, l’intégration de technologies électroniques, robotiques et informatiques dans le paysage militaire devrait être plus forte que jamais.

Les systèmes de guerre électronique, comme BriteStorm, sont en train de devenir les éléments essentiels des arsenaux militaires de demain.

En plus de cette technologie britannique, les armées alliées devraient adopter d’autres dispositifs innovants tels que les essaims de drones synchronisés ou l’Intelligence Artificielle à apprentissage automatique pour s’adapter aux tactiques ennemies.

À lire Comprendre pourquoi vos pensions Carsat et Agirc-Arrco ont subi une baisse récente

La dépendance aux technologies avancées est une réalité pour la guerre de demain. Les nations investissent massivement dans la recherche et le développement et celles qui réussissent à maintenir leur supériorité technologique finissent toujours par prendre le dessus. Les États-Unis auraient un budget annuel de 100 milliards de dollars dédié au R&D militaire et l’Europe environ 30 milliards.

Quelle est la prochaine étape de cette course aux armements numériques ?