Innovation française : des robots inspirés des légendes bretonnes pour réconforter les patients hospitalisés

Et si celui qui venait vous réconforter lors de votre prochain séjour à l’hôpital était un robot ? Dès 2025, l’expérience hospitalière pourrait être totalement transformée avec une place beaucoup plus large faite à la robotique. Découvrez les principaux acteurs de cette révolution en France : Miroki et Miroka !

Qui sont Miroki et Miroka ? #

Miroki et Miroka sont des robots humanoïdes français d’1,25 m et pesant 28 kg. Ils ont été développés par l’entreprise Enchanted Tools et sont, selon le fondateur Jérôme Monceaux, inspirés des légendes bretonnes.

Leurs caractéristiques principales se veulent à la fois pratiques et réconfortantes :

un visage avenant, mi-humanoïde, mi-animal, dessiné par les animateurs des studios Gaumont,

des bras robustes avec pouces opposables lui permettant de soulever jusqu’à 3 kilos de charge,

une petite sphère qui l’aide à se déplacer pour suivre les aides-soignants.

Ces robots sont également équipés de technologies robotiques de pointe, telles que la reconnaissance vocale et faciale. Ils seraient capables d’avoir des interactions naturelles avec le personnel, mais aussi avec les patients.

Miroki et Miroka sont en ce moment même étudiés pour améliorer leurs capacités à suivre des procédures médicales légères. Voyons ce que cela donne !

Des études et des tests en cours #

Les expérimentations qui mettent en situation Miroki et Miroka sont pour le moment menées à l’hôpital Broca de Paris. Si vous êtes hospitalisé là-bas, vous pourriez bien apercevoir ces petits humanoïdes !

L’évaluation a pour but de connaître la fiabilité des robots et l’effet de leur présence sur le personnel et sur la patientèle.

Les premiers retours d’observation sur le personnel sont très positifs : “Ça les a sortis de leur routine et ça leur a permis de se concentrer sur l’important” fait remarquer Jérôme Monceaux. En effet, en se libérant des tâches les plus routinières, confiées à Miroki, les soignants sont plus disponibles pour prêter attention au bien-être des patients.

Nul doute que Miroki et Miroka pourront rapidement réduire le temps de réponse des demandes des patients et aider à l’amélioration du moral des personnes hospitalisées.

500 robots actifs dès 2025 #

Quel est l’avenir pour Miroki et Miroka ? Les prévisions d’Enchanted Tools sont très ambitieuses. Ceux-ci veulent produire 500 robots d’ici à 2025 et les déployer dans plusieurs établissements de santé en France.

Pour l’instant, les principaux établissements concernés sont des hôpitaux et des établissements pour personnes âgées.

Le seul frein à l’expansion plus rapide de ces petits robots réconfortants est leur coût : 30 000 €. Vous imaginez bien qu’à ce prix, Miroki et Miroka ne sont malheureusement pas destinés à être des biens de consommation publique.

Vous voulez voir ces petits êtres à l’œuvre ? Les premiers robots seront en service dans quelques mois.