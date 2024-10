Jumeaux numériques : l’accord entre Nvidia et Siemens qui va transformer l’industrie

Et s'il existait un monde dans lequel les industriels pourraient tester toute leur chaîne de production gratuitement afin d'anticiper leurs besoins en ressources, en personnel et en sécurité ? C’est ce que cette association hors du commun va bientôt rendre possible !

Le développement du métavers industriel par Nvidia #

L’initiative du métavers industriel cherche à permettre aux entreprises de tester et d’optimiser en temps réel leurs productions, sans contraintes financières. Mais que signifie réellement cette innovation pour le futur de l’industrie ?

Les enjeux de l’association de Siemens et de Nvidia ?

Depuis quelques années, Siemens développe son Xcelerator. C’est une suite de logiciels et de solutions matérielles conçue pour faciliter l’adoption des technologies de l’industrie 4.0 par les entreprises.

Ce sont certainement ces solutions logicielles qui ont attiré l’attention de Nvidia, le fameux créateur de technologies graphiques et d’IA (Nvidia Omniverse).

Ensemble, les deux marques proposent de créer des répliques virtuelles précises de n’importe quel système industriel. Cette réplique à haut degré de fidélité permet une simulation en temps réel et une analyse du bon déroulement de la production.

Cette technologie porte le nom de jumeau numérique.

Jumeaux numériques : la clé pour l’industrie 4.0 ?

En utilisant les jumeaux numériques, les industriels sont capables :

d’anticiper les pannes et les problèmes de sécurité,

de faciliter la formation des employés,

d’optimiser les performances de la chaîne de production,

de réduire les coûts de maintenance,

d’intégrer des technologies poussées dans des processus déjà existants.

La transition vers l’industrie 4.0 s’annonce donc plus rapide que prévu, moins coûteuse et beaucoup plus facile grâce à la technologie des jumeaux numériques.

Avec les solutions matérielles de Nvidia, poussées par les services logiciels de Siemens, les industriels sont en mesure de tester différentes configurations virtuelles avant de les implémenter physiquement.

Quels sont les résultats attendus pour les industriels ? #

Le métavers, c’est bien beau, mais est-ce que cela a vraiment un impact sur le monde réel ? Certainement ! En tout cas, c’est ce que confirme l’exemple de Foxconn, publié par Nvidia.

Foxconn, le géant taïwanais de l’électronique, principal fabricant d’Apple, a utilisé un jumeau numérique dans son usine du Mexique. Leur objectif était de redéfinir tous les processus de fabrication et d’entraîner les robots aux tâches à effectuer.

Quel a été le résultat de ce jumeau numérique ? Le président de Foxconn, Young Liu, indique que les tests effectués dans le métavers ont permis de trouver un moyen de réaliser une économie énergétique de 30 % par an. Grâce à la réplique virtuelle, l’étude a été réalisée plus rapidement et à moindre coût.

Les résultats publiés ont déjà poussé de nombreux industriels à s’intéresser au métavers pour leur chaîne de production. Les demandes semblent affluer et les jumeaux numériques pourraient bien abonder d’ici à 2025.

Il ne reste plus qu’à vérifier si les premiers résultats sur le terrain sont à la hauteur de la simulation !