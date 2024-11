Les data centers consomment 8 fois plus d’énergie que prévu : une crise imminente

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/internet-rapport-revele-data-centers-consomment-plus-energie-quannonce-menacent-monde-crise-electrique-116101/ Les chiffres officiels laissent entrevoir un avenir tranquille quant à notre utilisation de l’énergie électrique. Cependant, les données réelles révélées par The Guardian cette semaine sont bien plus alarmantes. Nos dernières technologies consommeraient près de 8 fois plus que prévu !