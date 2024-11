Les mains de ce robot se détachent et se déplacent indépendamment

Un robot d’un genre nouveau #

Imaginez une main qui se détache de son hôte, se déplace et saisit des objets. C’est un projet plutôt surprenant qui est développé actuellement par des chercheurs suisses de Lausanne. Leur objectif principal est plutôt simple : sortir du cadre de la robotique actuelle et proposer quelque chose de plus pratique et d’original.

Il faut bien l’avouer, cette main est plutôt impressionnante ! Appelée Handcrawler, elle est équipée de 18 articulations qui lui offrent une mobilité comparable à celle de la main humaine, sans toutefois l’égaler.

La main du Handcrawler mesure 30 cm de long pour 10 cm de large. Elle est capable de se détacher de son bras robotique en moins de 5 secondes et de se reconnecter aussi rapidement.

À lire Pneus neige obligatoires dès novembre : êtes-vous prêts à affronter l’hiver sans risque de pénalités?

Grâce à des capteurs tactiles et des détecteurs de pression, elle interagit avec son environnement, peut surmonter des obstacles et saisir des objets.

L’intelligence artificielle est de la partie ! Celle-ci analyse l’environnement et les objets à saisir afin d’ajuster la force de pression et de préhension du Handcrawler. La main est donc capable de saisir des objets lourds ou des objets fragiles, sans les endommager.

Lorsqu’on observe le Handcrawler à l’œuvre, on se rend compte de certaines limites. Tout d’abord, les mouvements de ces doigts sont assez lents.

Ensuite, l’amplitude de mouvement offerte n’est que de 12 degrés. Nous sommes encore loin des 27 degrés que de liberté de mouvements de la main humaine !

À lire Les mystérieuses allées de magasins qui surgissent au milieu de l’océan sur Google Street View

Des robots qui repoussent les limites #

Vous vous demandez sûrement quel est le but de cette technologie originale, mais révolutionnaire ? Cette Handcrawler a été développée par l’équipe de recherche en robotique de l’Institut Suisse de Robotique Avancée dans le cadre de la création de robots qui surmontent les obstacles habituels.

Sur une vidéo postée par les ingénieurs de Lausanne, on peut voir la main se détacher du bras du robot pour aller chercher un petit cube hors de portée.

La main se détache et se déplace avec ses doigts.

Lorsqu’elle arrive près du cube, la main l’attrape à l’aide de deux de ses doigts et se déplace avec les trois autres pour rejoindre son bras robotique.

À lire Nos astuces pour identifier et valoriser vos vinyles rares pour un profit maximal

Voici une technologie pratique qui permettra aux robots du futur de s’adapter plus facilement aux obstacles et d’atteindre des objets situés sous des meubles ou dans des espaces restreints.

Un système bientôt autonome #

Actuellement, le système de la main détachable est piloté par un opérateur humain. Cependant, les chercheurs souhaitent rendre ce système entièrement autonome en 2025.

La plupart des robots étant destinés à une utilisation médicale ou industrielle, cette faculté inédite de s’adapter aux environnements changeants est un grand pas en avant.

Néanmoins, la route vers l’autonomie totale est parsemée d’obstacles. Les questions de sécurité, de fiabilité et d’éthique soulevées par cette main robot détachable sont plutôt nombreuses.

À lire Montres de luxe : quels modèles vont accroître leur valeur, voici notre guide pour les collectionneurs et investisseurs