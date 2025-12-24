Macron face au defi de la reconquete africaine : entre promesses et realite

Tensions diplomatiques : Macron qualifie Poutine d' »impérialiste révisionniste » après une comparaison avec Napoléon #

8 mars 2025

Les relations diplomatiques entre la France et la Russie connaissent un nouveau regain de tensions après un échange de piques historiques entre les deux chefs d’État. Emmanuel Macron a répliqué fermement aux propos de Vladimir Poutine qui l’avait comparé à Napoléon Bonaparte.

À lire Syrie : L’Allemagne appelle à éviter une « spirale de violence » après la mort de 136 civils alaouites

Une réponse cinglante du président français #

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à l’issue d’un Conseil européen extraordinaire consacré à la défense, Emmanuel Macron n’a pas mâché ses mots envers son homologue russe. « Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste de l’Histoire et de l’identité des peuples », a déclaré le président français.

Cette déclaration fait suite aux propos du président russe qui, sans nommer directement Emmanuel Macron, avait regretté qu’il « existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon, en oubliant comment ça s’est terminé », faisant référence à la défaite de la Grande Armée lors de la campagne de Russie de 1812.

« Je pense qu’il fait un contresens historique, et ça m’étonne de lui », a ajouté Emmanuel Macron. « Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd’hui en Europe s’appelle la Russie. »

Un contexte de tensions croissantes #

Cet échange intervient au lendemain d’une allocution du président français durant laquelle il avait explicitement pointé la « menace russe » qui pèserait sur « la France et l’Europe ». Ces déclarations n’ont visiblement pas été appréciées à Moscou.

À lire Comment Protéger Vos Données Personnelles en Ligne : Guide Complet 2025

Emmanuel Macron a également suggéré que Vladimir Poutine avait été « piqué du fait que nous avons démasqué son jeu ». Selon le président français, si la Russie cherche actuellement un cessez-le-feu en Ukraine dans le cadre de pourparlers avec les États-Unis de Donald Trump, ce ne serait pas pour établir une « paix durable » mais plutôt « pour mieux reprendre la guerre » ultérieurement.

La diplomatie russe monte également au créneau #

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lui aussi participé à cette montée des tensions en comparant Emmanuel Macron non seulement à Napoléon mais également à Hitler, suggérant que le président français chercherait comme eux à « conquérir » et « vaincre » la Russie. « Apparemment, il veut la même chose », a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Ces références historiques ne sont pas anodines dans le contexte russe. La campagne napoléonienne de 1812, qui avait vu Moscou incendiée mais s’était soldée par une retraite désastreuse des troupes françaises, reste un symbole fort du patriotisme russe.

Des implications pour les relations internationales #

Cette nouvelle passe d’armes diplomatique survient alors que les États-Unis sous la présidence de Donald Trump semblent adopter une position plus distanciée vis-à-vis de l’Ukraine et de l’OTAN. Le président américain a récemment remis en question l’engagement américain dans l’Alliance atlantique, questionnant publiquement si les alliés européens « viendraient nous aider » en cas de besoin.

À lire Pourquoi les troncs d’arbres peints en blanc envahissent les villes africaines

Dans ce contexte géopolitique tendu, les déclarations d’Emmanuel Macron concernant la nécessité de renforcer la défense européenne face à la « menace russe » prennent une dimension particulière, alors que le conflit en Ukraine se poursuit sans perspective de résolution immédiate.

Cet article a été rédigé d’après les informations disponibles au 8 mars 2025.