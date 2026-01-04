Maria Corina Machado écartée du pouvoir malgré son soutien à Trump

L’ironie de l’histoire est parfois cruelle. Maria Corina Machado, figure de l’opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix 2025, espérait que la capture de Nicolas Maduro lui ouvrirait les portes du pouvoir. C’était sans compter sur le pragmatisme de Donald Trump.

Un soutien sans retour #

Maria Corina Machado n’avait pourtant pas ménagé ses efforts pour s’attirer les bonnes grâces de Washington. Elle avait :

Ouvertement soutenu les sanctions américaines contre l’industrie pétrolière vénézuélienne

Gardé le silence face au déploiement de navires de guerre américains au large des côtes vénézuéliennes

Qualifié Donald Trump de « champion de la liberté »

Dédié son prix Nobel au président américain

« Vénézuéliens, l’heure de la liberté est arrivée », avait-elle écrit sur les réseaux sociaux hier, après l’annonce de la capture de Maduro.

Le rejet de Trump #

Mais le président américain a douché ses espoirs de façon brutale. Lors de sa conférence de presse, Donald Trump a rejeté sèchement toute possibilité qu’elle accède au pouvoir.

« Je pense qu’il lui serait très difficile d’être à la tête du pays. C’est une femme très gentille, mais elle n’inspire pas le respect. Elle ne bénéficie ni du soutien ni du respect nécessaires pour gouverner. »

Un prix Nobel « très politique » #

En octobre 2025, le comité Nobel avait décerné à Maria Corina Machado le prix Nobel de la paix « pour son combat en faveur de la démocratie ». Une distinction jugée « très politique » par de nombreux observateurs, qui soulignaient que Mme Machado représentait une ligne dure favorable à l’intervention militaire américaine.

Quel avenir pour l’opposition ? #

Le rejet de Trump laisse l’opposition vénézuélienne dans une situation délicate. Si Washington contrôle désormais de facto le destin du pays, la question de la légitimité du pouvoir reste entière.

Les États-Unis semblent privilégier une transition douce avec Delcy Rodriguez plutôt qu’un changement radical avec une opposante historique mais jugée « sans respect » par le nouveau maître du jeu.