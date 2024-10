Optimisation de la formation pour les parachutistes opérationnels des commandos de l’Air

Une innovation prometteuse pour les parachutistes #

Dans cet esprit, une nouvelle méthode a été introduite pour améliorer la formation des chuteurs opérationnels des commandos parachutistes de l’Air.

Le lieutenant Étienne et l’adjudant-chef Thomas, basés au Centre air de sauts en vol sur la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, ont conceptualisé l’utilisation d’un treuil ascensionnel. Ce dispositif sert de simulateur de vol pour entraîner les parachutistes, qu’ils soient novices ou expérimentés.

Un dispositif innovant non primé mais efficace #

Bien que cette innovation n’ait pas remporté le « Prix de l’audace », elle marque un progrès significatif dans le domaine de la formation militaire. Le dispositif permet des entraînements de chute répétés sans la nécessité d’un avion, ce qui réduit considérablement les coûts et augmente la flexibilité des programmes de formation.

Les chuteurs peuvent pratiquer des descentes sous voile dans diverses conditions, incluant différentes charges et à différents moments de la journée. Chaque stagiaire peut ainsi effectuer jusqu’à six sauts par jour, atteignant une altitude de 700 mètres, similaire à celle d’un saut opérationnel.

Amélioration de la préparation opérationnelle #

L’innovation présentée par le lieutenant Étienne et l’adjudant-chef Thomas a été soutenue par la Brigade des forces spéciales Air et le Centre d’expertises aériennes militaires. Ce soutien souligne l’importance de la solution dans l’amélioration de l’opérabilité des commandos.

Le magazine Air Actualités explique que cette avancée réduit le temps d’attente pour la qualification des commandos, impactant directement leur capacité à exécuter des opérations spéciales avec compétence et sécurité.

Les bénéfices d’une formation flexible et sûre #

En plus de permettre une fréquence d’entraînement accrue, le système réduit les risques de blessures, offrant un environnement plus contrôlé et sécurisé pour les entraînements. Un encadrement renforcé est également un des multiples avantages de cette méthode.

La possibilité de s’entraîner sans dépendre de la disponibilité d’aéronefs et de leur équipage constitue une évolution majeure pour la formation des forces parachutistes. Cette autonomie permet aux unités de rester préparées et réactives, prêtes à intervenir à tout moment.

Simulation de vol via treuil ascensionnel

Entraînement possible de jour comme de nuit

Altitude atteignable de 700 mètres simulant un vol réel

Réduction significative des coûts de formation

Environnement d’entraînement sécurisé réduisant les risques de blessure

« Cette innovation représente un pas en avant significatif pour la préparation et la flexibilité des chuteurs opérationnels. » – Extrait d’Air Actualités.

Cette nouvelle approche dans la formation des chuteurs opérationnels des commandos parachutistes de l’Air démontre une fois de plus l’importance de l’innovation dans le maintien des capacités défensives au plus haut niveau. Les avancées technologiques et méthodologiques continuent de jouer un rôle clé dans la préparation des forces militaires à répondre efficacement aux défis contemporains.