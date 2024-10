Pourquoi y a-t-il vraiment plus d’araignées dans nos maisons en ce moment ?

Une présence accrue d’araignées à l’automne : mythe ou réalité ? #

Est-ce simplement dû à la saison ou y a-t-il d’autres explications ?

Les experts s’accordent à dire que les araignées, notamment les tégénaires et les zoropses, ne pénètrent pas dans nos maisons à cause du froid mais sont déjà présentes et deviennent simplement plus visibles.

Les araignées, des résidentes permanentes de nos foyers #

Il est important de souligner que les araignées ne sont pas des visiteurs saisonniers. Elles habitent nos maisons toute l’année. « Les araignées sont déjà présentes chez nous, mais elles se cachent », explique Christine Rollard, aranéologue.

Effectivement, ces créatures préfèrent les recoins sombres et les interstices pour tisser leurs toiles, loin des regards. Leur activité accrue en automne est souvent due à la recherche de partenaires pour la reproduction.

La saison des amours pour les araignées #

L’automne est une période clé pour les araignées en termes de reproduction. Les mâles se mettent en quête de femelles, ce qui les rend plus visibles sur nos murs et plafonds.

Malgré leur aspect parfois intimidant, ces arachnides ne représentent aucun danger pour l’homme. Elles contribuent au contraire à réguler les populations d’insectes à l’intérieur de nos domiciles.

Les araignées : des prédateurs discrets et utiles #

Les araignées jouent un rôle crucial dans l’écosystème de nos maisons. En tant que prédateurs naturels, elles aident à contrôler les populations d’insectes.

Christine Rollard souligne : « Elles ne nous calculent pas. En revanche, ce qui les fait réagir, c’est un changement d’environnement. » Ce comportement explique pourquoi nous les surprenons parfois en plein déplacement.

Voici quelques espèces communes que vous pourriez rencontrer :

Tégénaire domestique : souvent cachée derrière des meubles ou dans des fissures murales.

Zoropsis spinimana : également connue sous le nom d’araignée Nosferatu, visible surtout en automne.

Loxosceles rufescens : rarement observée car elle vit principalement sous les roches et sort la nuit.

Elle sort la nuit, il est donc rare de la croiser. Claire Jacquet, Aranéologue et présidente de l’Association française d’arachnologie.

En observant ces créatures fascinantes, nous pouvons apprendre à cohabiter avec elles et apprécier le rôle vital qu’elles jouent dans nos habitats. Alors, la prochaine fois que vous en croiserez une, souvenez-vous qu’elle est là pour aider à maintenir votre maison libre d’autres insectes potentiellement plus ennuyeux et nuisibles.