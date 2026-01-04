La Russie affirme avoir abattu 90 drones ukrainiens dans la nuit du 3 au 4 janvier

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 janvier 2026, la défense antiaérienne russe a intercepté 90 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe, selon le ministère de la Défense à Moscou.

Une attaque massive sur plusieurs régions #

L’opération d’interception s’est déroulée entre 23h30 et 07h00 heure de Moscou. Les drones ont été neutralisés au-dessus de plusieurs régions frontalières et centrales de la Russie :

Région de Briansk : 32 drones abattus

: 32 drones abattus Région de Koursk : 27 drones interceptés

: 27 drones interceptés Région de Kalouga : 18 drones neutralisés

: 18 drones neutralisés Région de Moscou : 13 drones détruits

Selon les autorités russes, aucun drone n’a réussi à atteindre la capitale Moscou ni ses infrastructures critiques.

Intensification des frappes de drones #

Cette attaque s’inscrit dans une escalade continue des opérations de drones dans le conflit russo-ukrainien. L’Ukraine a considérablement développé ses capacités de frappe à longue portée, ciblant régulièrement des installations militaires et énergétiques en territoire russe.

Le gouverneur de la région de Briansk, Alexandre Bogomaz, a confirmé que les systèmes de défense aérienne avaient fonctionné efficacement, sans faire état de victimes ni de dégâts significatifs.

Contexte géopolitique tendu #

Ces frappes interviennent alors que les négociations de paix restent au point mort. L’administration américaine, sous la présidence de Donald Trump, a multiplié les déclarations sur une possible médiation, sans résultat concret à ce jour.

Kiev n’a pas commenté officiellement cette opération, conformément à sa politique de ne pas revendiquer les attaques sur le sol russe.

