Superlimbs : l’exosquelette spatial qui va révolutionner les missions lunaires

Exosquelette spatial : à quoi ça sert ? #

Lors de chaque mission dans l’espace, les sorties du véhicule sont minutieusement préparées. Comme l’oxygène de la combinaison est limité, le temps qu’un astronaute peut passer à l’extérieur du vaisseau est très court. Afin de minimiser les risques, le personnel doit donc disposer des technologies les plus avancées.

Une chute sur la lune demande beaucoup plus d’efforts aux astronautes pour se relever. De plus, pour chaque effort, la quantité d’oxygène nécessaire au corps est beaucoup plus élevée que sur terre. C’est ce que montraient certaines vidéos moins connues des programmes Apollo. Sur la lune, les chutes sont fréquentes et consomment beaucoup d’énergie. C’est pour cela que le MIT a mis au point cet exosquelette spatial robotisé !

Cet exosquelette s’appelle Superlimbs. Il s’intègre parfaitement à la combinaison spatiale. Il se compose d’un sac à dos, d’une ceinture ajustée et deux bras mécanisés. Grâce à lui, l’astronaute peut se relever plus rapidement en cas de chute et consomme moins d’oxygène. Il peut également déplacer plus facilement des objets lourds.

Une technologie avancée pour plus d’efficacité #

Les deux bras de cet exosquelette spatial sont dotés de pinces qui peuvent attraper des rampes, des objets ou des accessoires. Le déplacement à l’intérieur du véhicule, tout comme à la surface de la lune ou autour du vaisseau, est grandement facilité.

Même si Superlimbs améliore la force des cosmonautes. Il est plutôt conçu comme un système de soutien que comme un booster de force tel que d’autres exosquelettes industriels. Dans le sac à dos se trouvent les moteurs et les contrôleurs qui permettent de faire bouger les deux bras robotiques.

C’est pour cela que la sensation lors de l’utilisation, décrite par l’un des membres du MIT qui a travaillé sur le projet, est “de se faire soulever par quelqu’un qui attrape votre sac à dos”.

Les futurs tests de Superlimbs #

L’ingénieur qui est derrière Superlimbs s’appelle Harry Asada. À l’origine, il a créé ce dispositif pour des applications industrielles dans l’aéronautique et la construction navale. Mais cet exosquelette a très vite été adapté pour la NASA afin de produire la version que l’on connaît aujourd’hui et qui transformera l’exploration spatiale dans les années à venir.

Les futurs tests prévoient d’ajouter des membres inférieurs à Superlimbs dans le but de faciliter encore plus les déplacements des astronautes ou de leur permettre d’atteindre des zones difficiles d’accès.

Il ne fait aucun doute que cette technologie sera intégrée au programme de la prochaine mission Artemis III.