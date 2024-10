Téléchargements instantanés : le nouveau réseau Wi-Fi qui redéfinit l’Internet

Et si vous pouviez télécharger 130 films 4K en une seconde ? C’est la promesse de ce nouveau réseau inédit. Découvrez ici l’Internet sans fil le plus rapide du monde.

Un record pour une transmission sans fil #

Ce sont des chercheurs britanniques de l’University College, situé à Londres, qui viennent d’établir ce record impressionnant.

La vitesse du réseau Wi-Fi qu’ils ont créé est de 938 gigabits par seconde, soit pratiquement un térabit. Comment ont-ils fait pour atteindre cette vitesse d’échange de données impressionnant ?

Ils ont fait appel à des fréquences de transmission bien plus élevées que d’habitude. Les ondes de ce réseau sans fil sont transmises sur plusieurs fréquences simultanées. Là où les réseaux Wi-Fi domestiques classiques s’alignent sur des fréquences pouvant aller jusqu’à 6 GHZ, les ondes utilisées ici réunissent des fréquences de 5 GHz à 150 GHz.

Or, de telles fréquences sont difficiles à générer par les dispositifs standards. Les chercheurs britanniques ont dû utiliser des technologies lasers optoélectroniques afin de créer ces hautes fréquences (75 à 150 GHz).

Ce débit est aujourd’hui possible uniquement grâce à une technologie de pointe. Parviendront-ils à la démocratiser ?

Les records de vitesse s’enchaînent #

Depuis 2023, les records de vitesse de transmission de données ne cessent de se succéder.

L’année dernière, la Chine a pu établir un record d’un réseau filaire à 1,2 térabit par seconde. Si ce record est impressionnant, c’est parce qu’il a été rendu publique. Ce réseau de fibre optique s’étend sur plus de 3 000 km en Chine. Cette connexion entre Pékin, Wuhan et Guangzhou est un projet de la FITI (Future Internet Technology Infrastructure) qui a été développé en collaboration avec l’université Tsinghua, le CERNET (China Education and Research Network), l’entreprise Huawei Technologies et China Mobile.

Mais le record absolu de vitesse filaire a été établi au Japon il y a peu. Et, devinez quoi ? Il est environ 25 000 fois plus rapide que le record Wi-Fi dont nous parlons dans cet article. Les chercheurs japonais ont atteint une vitesse par fibre optique de 22,9 pétabits par seconde (soit environ 22 900 térabits seconde).

C’est près de 20 fois le débit mondial total par seconde !

Qui va en profiter ? #

Les scientifiques de l’University College de Londres travaillent actuellement sur un prototype pour une version commerciale de ce Wi-Fi surpuissant. Celui-ci pourrait arriver chez vous d’ici à 2028 ou 2030.

Pour l’instant, les établissements qui cherchent à avoir accès à du très haut débit devront se contenter d’une installation filaire avec fibre optique. Les laboratoires de recherche, les universités et certaines institutions académiques seront les premiers à profiter de ce partage massif de données.

Nous sommes à l’ère du Big Data et ce réseau ultrarapide deviendra vite indispensable pour transmettre des données à haut débit à des dispositifs 5G, des drones ou des véhicules autonomes.