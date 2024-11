Un matériau innovant permet aux avions de changer de forme en plein vol

L’alliage hors du commun #

C’est un alliage de titane et de nickel qui est à l’origine de cette révolution. En effet, ces deux éléments combinés forment un matériau ultra-résistant et très extensible. Grâce à cette capacité, les avions seront désormais capables de changer de forme en plein vol.

Pas de panique ! On ne parle pas de restructuration de la structure de l’avion alors que celui-ci contient des passagers. Par changement de forme, comprenez adaptation aux contraintes.

Le but de cette technologie est d’obtenir un avion équipé d’ailes qui puissent adapter leur forme en temps réel, en fonction des contraintes aérodynamiques. De plus, grâce à ce matériau hors du commun, les ailes déformées pourraient rapidement retrouver leur apparence d’origine.

Ce nouvel alliage a été mis au point par Xiaobing Ren et son équipe de l’Institut national des matériaux japonais.

Pourquoi c’est innovant ? #

Ce nouvel alliage est innovant, car il est aussi résistant que l’acier tout en étant 20 fois plus extensible. De plus, il est capable de se déformer et de retrouver sa forme, même à des températures extrêmes. Or, la température, c’est le problème principal qu’affrontait cette technologie jusqu’à présent. Les précédents alliages se déformaient et retrouvaient leur forme originelle, mais seulement à des températures restreintes.

Avec cette technologie, le matériau peut être chauffé à plus de 300 °C et être soumis à des pressions environ 18 000 fois supérieures à la pression atmosphérique normale. Il se déforme à souhait, sans jamais se briser. C’est une vraie nouveauté pour le monde de l’aéronautique !

Quelles applications futures ? #

Les possibilités offertes par cet alliage révolutionnaire dans l’aéronautique sont très vastes. Équiper des avions d’ailes adaptatives ne sert pas qu’à améliorer la performance en vol. Cela permet aussi :

d’optimiser la consommation de carburant en réduisant la traînée en fonction des circonstances,

d’adapter l’avion aux turbulences pour offrir des vols plus stables et plus confortables pour les passagers en ajustant la forme des ailes au flux d’air,

d’équiper certains aéronefs ou navettes spatiales grâce à une résistance accrues aux températures extrêmes et aux changements de pression,

de faciliter les missions de furtivité grâce à des aéronefs pouvant adapter leur profil en temps réel afin d’échapper aux radars.

Les applications dans le domaine de l’aviation civile, militaire et commerciale ne manqueront pas. De plus, selon Ren, cet alliage pourrait être fabriqué en masse très rapidement avec seulement quelques changements minimes dans les infrastructures industrielles actuelles.

Cet alliage titane-nickel, changera-t-il totalement le futur de l’aéronautique ?