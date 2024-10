Une avancée révolutionnaire dans le traitement des yeux pour contrer les dégâts du gaz moutarde

La menace persistante du gaz moutarde #

Ce composé chimique, qui provoque des brûlures et des cloques, affecte de manière particulièrement grave les yeux en raison de leur exposition constante à l’humidité.

Les effets immédiats sur les yeux peuvent varier de la simple conjonctivite à des dommages plus sévères de la cornée, entraînant une perte significative de la vision. Les impacts à long terme incluent l’inflammation récurrente et l’érosion de la cornée, problèmes pour lesquels il n’existait jusqu’à récemment aucun traitement efficace.

Partenariat innovant entre Grifols et BARDA #

Face à ce défi, Grifols, une entreprise de soins de santé de renommée mondiale, s’est associée à la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) pour développer une thérapie innovante : des gouttes oculaires d’immunothérapie. Cette collaboration vise à prévenir les effets à long terme de l’exposition au gaz moutarde.

À lire SpaceX atteint un jalon majeur avec le lancement de 22 satellites Starlink pour une connectivité mondiale améliorée

La mission de BARDA est de développer des contre-mesures médicales pour les conséquences sanitaires et médicales des accidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Ce partenariat soutient des études cliniques et non cliniques pour avancer dans la prévention des dommages oculaires liés au gaz moutarde.

Le potentiel des gouttes oculaires immunologiques #

Les immunoglobulines, ou anticorps, sont produites par les globules blancs et sont généralement administrées par injection. Cependant, dans le cadre de cette initiative, Grifols explore l’utilisation de ces anticorps sous forme de gouttes oculaires, une première dans le domaine médical. Le traitement développé est actuellement en phase d’essai clinique de phase 2.

Cette approche pourrait non seulement réduire l’inflammation mais aussi empêcher le système immunitaire d’attaquer par erreur ses propres antigènes suite à une exposition au gaz moutarde, réduisant ainsi les risques de dommages oculaires à long terme.

Un avenir plus sûr face aux risques d’exposition accidentelle #

Malgré l’élimination des stocks de gaz moutarde par de nombreux pays, y compris les États-Unis, le risque d’exposition accidentelle demeure, notamment en raison du rejet de ces stocks dans l’océan. Cette réalité souligne l’importance du travail de Grifols et de ses partenaires pour fournir un traitement préventif efficace et rapidement accessible.

À lire Explorez comment le papier-peint électrique révolutionne le chauffage et combat l’humidité dans nos foyers

Joerg Schuettrumpf, directeur scientifique de l’innovation chez Grifols, souligne l’engagement de l’entreprise à utiliser son expertise en immunoglobulines pour développer des traitements oculaires basés sur des IG, améliorant ainsi la qualité de vie et la vision des personnes affectées.

Grifols applique son leadership en immunoglobulines pour développer des traitements oculaires sûrs, efficaces et facilement disponibles.