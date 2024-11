Une ère nouvelle pour les impôts en 2025 : moins de Français taxés grâce aux récentes réformes

Allégements fiscaux pour les revenus modestes #

Au cœur de cette réforme, l’indexation du barème d’imposition sur l’inflation est un changement majeur. Cette adaptation assure que les tranches d’imposition s’ajustent en fonction de la hausse des prix, ce qui est estimé à 2% pour l’année précédente.

Cette indexation est une bouffée d’oxygène pour les foyers aux revenus stables ou peu élevés, avec des seuils d’imposition revus à la hausse. Par exemple, un célibataire avec une part fiscale ne sera imposable qu’à partir de 17 084 € par an, tandis qu’un couple avec deux parts fiscales commencera à payer des impôts à partir de 32 258 € par an.

Réajustement de la charge fiscale pour les plus aisés #

Parallèlement, le gouvernement propose un rééquilibrage en instaurant un taux plancher pour les contribuables aux revenus élevés. Ainsi, toute personne gagnant plus de 250 000 € ou tout couple gagnant plus de 500 000 € par an sera assujetti à un impôt minimal de 20%. Cette mesure devrait générer environ 2 milliards d’euros, compensant partiellement les pertes dues aux allègements pour les classes moyennes et modestes.

En outre, une augmentation de la Taxe de Solidarité sur les Billets d’Avion (TSBA) est prévue, justifiée par une volonté de renforcer la contribution écologique des voyageurs fréquents. Cette taxation devrait rapporter un milliard d’euros supplémentaires, aidant ainsi à financer les investissements nécessaires pour la transition énergétique.

Implications pour le budget de l’état et le pouvoir d’achat #

Malgré une possible réduction des recettes de l’impôt sur le revenu, qui s’élevaient à 93,3 milliards d’euros en 2024, le gouvernement cherche à maintenir un équilibre budgétaire. Les nouvelles mesures visent à solliciter davantage les contribuables les plus riches, tout en protégeant le pouvoir d’achat des ménages moins aisés.

Voici un récapitulatif des changements majeurs :

Indexation du barème sur l’inflation, réduisant le nombre de foyers imposables.

Instauration d’un taux plancher de 20% pour les hauts revenus, générant des recettes supplémentaires.

Augmentation de la TSBA pour financer la transition écologique.

Vers un nouveau système fiscal plus juste #

Le projet de loi de finances 2025 pourrait marquer le début d’une ère fiscale nouvelle et plus équitable en France. En exemptant une grande partie des revenus moyens et modestes, le gouvernement Barnier espère non seulement stimuler l’économie mais aussi améliorer le quotidien de millions de Français.

Toutefois, il est essentiel de suivre attentivement ces changements pour évaluer leur impact réel.