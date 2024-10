Une voiture électrique rechargeable en 10 minutes arrive en Europe

Parcourir plus de 550 km, puis recharger votre voiture électrique en seulement 10 minutes, c’est la promesse faite par le Zeekr Mix. Et ce n’est pas un simple rêve ! Ce véhicule est déjà commercialisé en Chine.

Une batterie exceptionnelle : la Golden Brick #

La batterie est l’élément phare de ce nouveau véhicule. Voici ce qui distingue la fameuse Golden Brick chinoise des batteries européennes de voitures électriques.

80 % de charge en 10 minutes : du jamais-vu

Ce score exceptionnel est possible grâce à des batteries de dernière génération ultra-performantes. Pour alimenter le moteur de ce Zeekr Mix, vous aurez le choix entre deux types de batteries :

La Golden Brick de Zeekr pour 76 kWh et une autonomie de 550 km (CLTC). Elle se recharge à 80 % en 10 minutes.

La Qilin de CATL qui affiche 102 kWh et une autonomie qui dépasse les 702 km (CLTC). Sa recharge à 80 % prend environ 15 minutes.

Attention toutefois ! L’autonomie CLTC affichée correspond aux tests dans les conditions de développement chinoises. Pour des scores d’autonomie plus réalistes, obtenus selon les normes européennes, comptez approximativement 470 km d’autonomie pour la Golden Brick et 600 km pour la Qilin.

Comment la charge ultrarapide fonctionne ?

Il y a quelques années, pouvoir recharger sa voiture électrique à 80 % en 40 minutes était une révolution. Mais aujourd’hui, cette technologie est déjà totalement dépassée.

Comment est-il possible de recharger une batterie de voiture en seulement 10 minutes ? Ce qui différencie la Golden Brick développée en interne des batteries actuelles est son architecture 800 Volts.

Pour la faire simple, lorsqu’on augmente la tension à 800 Volts, le courant nécessaire pour alimenter une même puissance diminue. La chaleur produite lors de la recharge baisse également, tout comme les pertes d’énergie. Les risques de surchauffe sont alors réduits au minimum et la recharge ultrarapide est possible.

Entre le monospace et le SUV #

C’est de là que lui vient son nom de Mix. Ce véhicule est un habile mélange du confort et de l’espace offert par un monospace et de la puissance et des suspensions d’un SUV.

On retrouve un moteur de 421 chevaux (310 kW), situé à l’arrière du véhicule. L’avantage du moteur arrière est de faciliter le braquage des roues avant pour offrir au Zeekr Mix la maniabilité d’un SUV. Celui-ci obtient ainsi un diamètre de braquage de moins de 10 m, atteignant ainsi le score de la plupart des citadines.

L’autre signe distinctif du Zeekr Mix est l’ouverture de ces portes. Là aussi, c’est du jamais-vu !

Du côté droit, les deux portes coulissent en miroir. Il est ainsi possible de libérer 1,48 m de largeur d’accès à bord pour le passager avant et les passagers arrières. Côté gauche, l’accès est plus classique. La porte du conducteur s’ouvre de façon standard et la porte arrière coulisse comme dans la plupart des monospaces.

Une arrivée en France pour 2025 ? #

En 2024, le Zeekr Mix, et sa batterie rechargeable en 10 minutes, est vendu à partir de 279 900 yuans (36 390 €). Le prix relativement peu élevé est une surprise. Bien entendu, si ce véhicule arrive en Europe, il faudra compter sur une tarification plus forte.

L’arrivée de la marque Zeekr est prévue en France pour 2025. Le Zeekr Mix fera-t-il partie des premiers véhicules de la marque chinoise à se retrouver dans les pays d’Europe ?