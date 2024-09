Top 10 des jeux vidéo à ne pas manquer en juin 2024 : sorties immanquables

Le mois de juin 2024 s’annonce riche en sorties de jeux vidéo très attendus. Parmi les titres les plus remarquables figurent Monster Hunter Stories Remaster, Still Wakes The Deep, et Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories. Ces jeux couvrent une variété de genres et promettent de captiver les joueurs sur différentes plateformes. Voici un aperçu détaillé de ces sorties.

Monster Hunter Stories Remaster – 14 juin 2024

Capcom relance Monster Hunter Stories, initialement sorti sur Nintendo 3DS, avec une version remasterisée prévue pour le 14 juin 2024. Ce RPG au tour par tour permet aux joueurs d’incarner un Rider, un personnage qui élève et combat aux côtés de monstres. La version remasterisée inclura des graphismes améliorés, des voix en anglais et en japonais, ainsi qu’un nouveau mode musée avec plus de 200 pièces d’art conceptuel et de musique de fond​ .

Still Wakes The Deep – 18 juin 2024

Développé par The Chinese Room et publié par Secret Mode, Still Wakes The Deep est un jeu d’horreur de survie prévu pour le 18 juin 2024. Le jeu se déroule sur une plateforme pétrolière en mer du Nord dans les années 1970 et suit l’histoire de Caz McLeary, un électricien qui doit survivre après une catastrophe. Ce titre met l’accent sur la narration immersive et l’absence de système de combat, obligeant les joueurs à résoudre des puzzles et naviguer à travers des environnements hostiles​ ​.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories – 20 juin 2024

Basé sur la série de light novels et d’anime populaire, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation – Quest of Memories sortira le 20 juin 2024. Ce RPG de type dungeon crawler, développé par Lancarse et publié par Bushiroad Games, permet aux joueurs de revivre les aventures de Rudeus Greyrat et d’autres personnages emblématiques. Le jeu propose à la fois des scénarios tirés de l’anime et des histoires originales, offrant une expérience riche et immersive aux fans de la série​.

Juin 2024 est un mois prometteur pour les amateurs de jeux vidéo, avec des sorties couvrant des genres variés et proposant des expériences uniques. Que vous soyez un fan de RPG, de jeux d’horreur de survie ou de récits fantastiques, ces titres devraient répondre à vos attentes et vous offrir de nombreuses heures de divertissement. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles et de critiques sur ces jeux à mesure que leur date de sortie approche.

Veuillez noter que cet article sera mis à jour dans les prochains jours.